Nous y sommes, les Finales de Conférence Est ne sont plus qu’à quelques heures maintenant. Et si ce Knicks – Cavs était sans doute l’une des affiches les plus prévisibles avant que la saison ne commence, le chemin pour y arriver lui, en a surpris plus d’un. Alors au vu des galères des Cavaliers, est ce que New-York ne serait pas un immense favori ?

Par ici les pronos de la rédaction !

Confrontations en saison régulière :

23 octobre : Knicks – Cavaliers : (119-111)

– Cavaliers : (119-111) 25 décembre : Knicks – Cavaliers (126-124)

– Cavaliers (126-124) 25 février : Cavaliers – Knicks (109-94)

Trois confrontations cette saison entre les hommes de la Big Apple et ceux de l’Ohio, mais presque aucune conclusion à en tirer. La première avait ouvert la saison des deux équipes, la deuxième célébrait le passage du petit Papa Noël, mais à l’époque Darius Garland était encore le meneur titulaire des Cavs tandis que le Barbu se la coulait douce sur les plages californiennes.

À la limite, pourquoi pas se pencher sur la dernière rencontre entre nos deux finalistes de Conférence. Les effectifs étaient presque au complet (manquait Max Strus et Miles McBride), et les Cavaliers s’étaient facilement imposés derrière un backcourt Mitchell/Harden solide, un Jarrett Allen en double-double, et un Dean Wade en facteur X. Pendant ce temps Jalen Brunson était en belle galère avec son tir (6/19…)

M’enfin est-ce que ce serait vraiment pertinent de baser toute une analyse là-dessus tant les dynamiques ont changé pour les deux adversaires. Les Knicks semblent être un rouleau compresseur offensif tandis que les Cavs ont peiné à rassurer tout au long de leur run de Playoffs. Heureusement qu’il y a un Game 7 parfaitement maitrisé face aux Pistons, sinon l’impression laissée aurait été bien cracra.

Alors New York fait sans aucun doute office de favori au vu de la sérénité dégagée par le groupe de Mike Brown sur les deux premiers tours, mais à quel point la troupe de Donovan Mitchell peut-elle titiller les New-Yorkais ?

🚨 KNICKS – CAVS EN FINALE DE CONFÉRENCE !! 🚨

Qui ira en Finales NBA ? 🤔 pic.twitter.com/o38L71vA5B

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2026

Evan Mobley et Jarrett Allen vs Karl-Anthony Towns et Mitchell Robinson, qui remportera le duel ?

Sur les lignes extérieures, assez peu de doute sur comment ça va se passer. Jalen Brunson va se faire cibler par l’entièreté de l’Ohio, et il en sera de même pour James Harden et Donovan Mitchell de l’autre côté.

En revanche, ce qui risque de faire tout le sel de cette série, c’est bien la bataille intérieure. Mitchell Robinson pourrait avoir un rôle plus important que sur les séries précédentes, simplement pour matcher le profil d’un Jarrett Allen, ce qui nous offrirait donc deux jolies duos à surveiller dans les raquettes.

Enfin, sur ces Playoffs 2026, les Knicks ont été ultra dominateurs au rebond défensif avec 33,9 prises par match (troisième meilleur total). Et si les Cavs sont loin de pouvoir matcher cette intensité de ce côté du terrain, ils sont en revanche meilleurs que les New-Yorkais au nombre de rebonds offensifs pris par match (12,1 à 10,8). Pas une énorme différence mais de quoi rééquilibrer légèrement la confrontation.

Si pour les Cavs, il va falloir limiter au maximum l’apport intérieur de profils plus « petits » comme Josh Hart et OG Anunoby (s’il est présent et en forme), il faut dire que les hommes de la Big Apple n’ont jamais affronté deux tours jumelles comme celles de l’Ohio, ce qui risque forcément de boucher quelques espaces.

L’avantage également pour les Cavaliers, c’est qu’ils sont capables, et même meilleur en alignant Allen ET Mobley en même temps sur le parquet. Là où New York a souvent tendance à n’aligner qu’un seul intérieur de métier à la fois (KAT et Mitchell Robinson n’ont partagé que 20 minutes ensemble sur le parquet depuis le début des Playoffs). Attention à ce que ce surnombre ne donne pas l’avantage aux Wine & Gold.

Lors de leur dernière confrontation en Playoffs 2023, Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein et Julius Randle avaient écœuré l’entièreté des Cavs en dominant de la tête et des épaules la bataille intérieure (8 rebonds de plus en moyenne par match). Les profils ont bien changé dans la Big Apple et Allen et Mobley vont sans doute se pointer couteau entre les dents au vu de l’affront subi il y a 3 ans.

Cette bataille risque d’être le théâtre d’une guerre tactique et d’ajustements tout au long de la série. À Mike Brown et Kenny Atkinson de savoir appuyer là où ça fait mal !

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : New York Knicks – Cleveland Cavaliers, dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 mai à 2h00

Game 2 : New York Knicks – Cleveland Cavaliers, dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mai à 2h00

: – Cleveland Cavaliers, Game 3 : Cleveland Cavaliers – New York Knicks, dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mai à 2h00

Game 4 : Cleveland Cavaliers – New York Knicks, dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mai à 2h00

Game 5* : New York Knicks – Cleveland Cavaliers, dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 mai à 2h00

Game 6* : Cleveland Cavaliers – New York Knicks, dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mai à 2h00

Game 7* : New York Knicks – Cleveland Cavaliers, dans la nuit du dimanche 31 mai au lundi 1er juin à 2h00

Tous les matchs entre Knicks et Cavs auront lieu à 2H DU MATIN 😭😭😭 pic.twitter.com/NQxGLSkO12

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2026

LA PREVIEW EN VIDÉO