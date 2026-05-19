Par ici les notes du Game 1 LÉGENDAIRE entre Spurs et Thunder, pour le compte de la finale de Conférence Ouest. Forcément, on est chamboulé d’un tel spectacle. Victor Wembanyama est complètement zinzin, Dylan Harper est trop jeune pour être aussi fort, Alex Caruso est un chauve sacrément brillant.

Par ici le récap du match !

# San Antonio Spurs

Victor Wembanyama (9,5) : L’Alien est un changeur de jeu, un « game changer » en english. Quand il rentre, les Spurs changent de visage des deux côtés du terrain. Inarrêtable sous le cercle, s’offre des highlights de ZINZIN, est clutch comme pas possible et aide son équipe à gagner. Most Valuable Player qu’ils appellent ça aux États-Unis, non ?

IL EST COMPLÈTEMENT MALADEpic.twitter.com/T9m7M02rUn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2026

Stephon Castle (4) : Stéphane Château s’y est parfois retrouvé offensivement dans les duels, mais à ce niveau de basket, on demande bien plus… et notamment savoir prendre de soin de la balle. 11 pertes de balle dans un seul match, juste pas possible.

Dylan Harper (9) : On pourrait dire qu’il a fait un match exceptionnel, mais c’est ce qu’on dirait s’il avait 32 ans. Comme il n’en a que 20, est rookie et qu’il est le deuxième meilleur joueur de son équipe, il fait un match juste IMMENSE. Partout, en attaque, en défense. Vous n’êtes pas fan des Spurs, vous êtes forcément jaloux.

Il a 20 ans 😂😂😂😂😂😂pic.twitter.com/f6nCCGCidN

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Devin Vassell (6,5) : Présent et important dans le collectif Spurs défensivement, avec un 3-points et un contre déterminants en prolongations. Le gars qui contribue à te faire gagner des matchs, tout simplement.

Julian Champagnie (6,5) : Il a beaucoup arrosé à 3-points, c’est pas forcément trop tombé dedans (3/11), mais il parvient à faire ficelle sur le tir qu’il fallait mettre,

Harrison Barnes (5) : La moyenne car n’a pas beaucoup joué, mais dans ce genre de match qui traîne énormément en longueur, même six minutes sont précieuses pour faire souffler un collègue.

Keldon Johnson (7) : De la grosse défense, des actions qui ont parfois fait du bien aux Spurs. Bon match, à poursuivre !

Carter Bryant (8,5) : Seulement 14 minutes de jeu, mais 14 minutes durant lesquelles il a piqué la Audemars Piguet de Shai, piqué son goûter, piqué ses tirs, piqué son trophée de MVP. Défenseur énorme sur ce Game 1 !

Luke Kornet (3) : 9 minutes en première mi-temps, globalement très difficiles. Bougé dans les duels, dans les pattes de ses potes en attaque. Passe a côté, attention au temps de jeu sur la suite de la série.

# Oklahoma City Thunder

Shai Gilgeous-Alexander (3) : s’est fait remettre le trophée de MVP, mais Carter Bryant le lui a confisqué durant tout le match. Privé de jouer par un rookie, la phrase est dévastatrice. Un énorme tir arrache la prolongation pour le Thunder, mais il n’y a fait que figuration par la suite. Match très, très compliqué pour le meilleur joueur de la saison régulière.

Ah oui, les poches de Carter Bryant après le match. pic.twitter.com/qNS9JxOikE

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Chet Holmgren (2,5) : Victor Wembanyama l’a dit lui-même en décembre : « Sportivement, il n’y a pas photo ». Il avait tort, y’a eu une belle photo sur le poster qu’il a mis à la tige du Thunder. Le contre pour forcer l’overtime est complètement fou, mais ne rattrape pas un match très compliqué pour Chet, ciblé défensivement et bouffé par l’Alien en attaque dans les duels. E.T. est dans sa tête.

La photo de MALADE 👽

Si jamais @MuseeLouvre

(📸 : @spurs) pic.twitter.com/UOhpANh2tj

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Jalen Williams (7,5) : Pour son retour, J-Dub a été sans doute le joueur qui a (avec Alex Caruso) le mieux tenu son rang. Gros match, grosse défense, gros tir. Il aurait eu un beau 9,5 en collant le tir de la gagne à la fin du 4e quart-temps. Mais il a vraiment assuré. Retour rassurant !

Luguentz Dort (4) : Quelques belles défenses, surtout des tirs manqués en fin de jolies circulations de balle du Thunder. Aurait pu permettre à OKC de prendre le large en début de match si c’était tombé dedans. Dommage.

Isaiah Hartenstein (4,5) : directement mis à l’amende par les Spurs sur le plan de la mobilité à l’entame de la partie, Isaiah Hartenstein n’a joué que pour faire souffler les copains. Terrible pour un joueur de son calibre.

Jared McCain (5,5) : On en veut toujours terriblement aux atroces Sixers d’avoir envoyé ce bijou à OKC, car même s’il n’a pas été extraordinairement flamboyant, il a montré qu’il pouvait vite prendre chaud en étant efficace malgré un temps de jeu limité.

Alex Caruso (9) : Il pourrait rendre le combo boule à zéro – bandeau tendance tellement il assure sur le parquet. S’est payé le luxe d’éteindre défensivement Victor Wembanyama en début de match tout en animant la soirée du Thunder avec une performance monumentale en attaque. Le joueur qu’on veut pour gagner un titre, tout simplement. La défaite est frustrante car il signe la soirée de sa vie !

Alex Caruso aura été IMMENSE sur ce Game 1.

31 points, 2 interceptions, 2 contres.

8/14 à trois points il était en feu.

Winning player maximal, tu sens qu’il est absolument pas dépassé par le moment.

Quel coéquipier, le rêve absolu. pic.twitter.com/GPHnIZPg9Q

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Ajay Mitchell (5) : Tranchant dans ses percussions, il n’a jamais eu l’opportunité de finir car très bien défendu. Il a peu shooté de loin, globalement peu shooté tout court. Le retour de Jalen Williams explique aussi pourquoi. N’a pas été particulièrement mauvais en défense, cependant.

Cason Wallace (6) : Globalement, bon match illuminé par un tir monumental durant la prolongation. Dans les bons coups en défense, avec deux ballons grattés.

Aaron Wiggins (4) : 4 minutes, 3 tirs ratés. Difficile à noter tout ça.

Jaylin Williams (5) : 3 rebonds et 10 minutes pour le cheerleader du Thunder, qui a donné ce qu’il a pu avec le temps de jeu qu’il a eu.