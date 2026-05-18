Jamahl Mosley est le nouveau coach des Pelicans !

Jamahl Mosley sera l’entraîneur des New Orleans Pelicans à partir de la saison 2026-27. L’ancien coach du Magic a vite rebondi après avoir été remercié par la franchise d’Orlando.

En voilà un qui n’est pas resté longtemps au chômage. A peine destitué de son poste d’entraîneur chez Mickey, Jamahl Mosley s’est vu offrir le même job chez les Pelicans. Il va succéder à James Borrego sur le banc en Louisiane et a paraphé un contrat de cinq ans. C’est Shams Charania (ESPN) qui a sorti l’info le premier, comme souvent.

🚨 JAMAHL MOSLEY AUX PELICANS !

L'ancien entraîneur du Magic n'aura pas été au chômage très longtemps. Il rejoint les Pels avec comme mission de construire enfin un projet solide.

Il remplace officiellement James Borrego, qui avait pris l'intérim après le licenciement de Willie… https://t.co/scFtvIMymS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2026

Jamahl Mosley faisait partie d’une shortlist de cinq candidats parmi lesquels Borrego, qui était encore en poste, mais aussi Darvin Ham, Rajon Rondo ou encore Steve Hetzel. C’est finalement le technicien de 47 ans qui a été retenu, son CV étant plus fourni et son expérience comme entraîneur principal plus étoffée également.

Sur le papier, c’est un choix plutôt cohérent, il a récupéré un Magic avec un bilan de 21 victoires pour 51 défaites en 2021 (saison écourtée par la pandémie de COVID-19) et les a ensuite fait progresser rapidement. Entre 2022 et 2024, il est passé de 22 à 47 victoires et a qualifié l’équipe pour les Playoffs lors de ses trois dernières saisons malgré les nombreuses blessures. Mais le manque de progrès sur ces 3 ans (aucun tour de Playoffs passé sur la période) et le manque d’animation offensive ont fini par avoir raison de son aventure en Floride.

Aujourd’hui, les Pelicans sont plus ou moins dans la même situation que le Magic en 2021, à savoir en reconstruction, en quête de repères et d’une identité claire, et Jamahl Mosley a prouvé son efficacité dans ce genre d’environnements. Bien sûr, il ne fera probablement pas de miracles pour sa première année, mais il peut développer un vrai projet dans un roster qui compte en Zion Williamson, Trey Murphy, Herb Jones ou Dejounte Murray plusieurs joueurs de talent, tout en préparant la relève avec Jeremiah Fears, Derik Queen ou encore Yves Missi.

Le spacing à NOLA est aussi problématique qu’il ne l’était à Orlando mais il peut également poser un vrai cadre en Louisiane. C’est ce dernier point qui a séduit les dirigeants, l’avenir dira s’ils ont eu raison de lui proposer un contrat de si longue durée, signe de la confiance qui lui est témoignée avant même de commencer sa mission à la Nouvelle Orléans.

Source texte : Shams Charania – ESPN