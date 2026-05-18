Course au MVP : combien de votes a reçu Victor Wembanyama ?

La nouvelle est tombée dimanche après-midi, via Shams Charania qui a choisi de spoiler tout le monde : Shai Gilgeous-Alexander est le MVP de la saison NBA 2025-26. Parmi les finalistes, Victor Wembanyama a lui terminé troisième. Voici le détails des votes.

Il y a quelques semaines, Wemby balançait ses arguments pour être MVP dès cette saison. Cela n’a pas suffi puisque Wemby a dû se contenter de la plus petite marche du podium, derrière SGA et Nikola Jokic.

🚨 OFFICIEL : LE DÉTAIL DES VOTES POUR LE MVP ! pic.twitter.com/8krppK2Eq7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 17, 2026

Victor Wembanyama :

5 votes pour la première place

38 votes pour la deuxième place

47 votes pour la troisième place

10 votes pour la quatrième place

2 votes pour la cinquième place

569 points au total

S’ils ne sont pas nombreux à avoir voté Wemby MVP de la saison, SGA terminant assez logiquement premier, nombreux sont ceux qui estiment que Victor méritait la deuxième place, autant pour ses performances exceptionnelles des deux côtés du terrain que pour la magnifique saison des Spurs (62 victoires, deuxième de la Conférence Ouest).

Au final, cette saison 2025-26 reste celle de l’ascension pour Victor Wembanyama, élu Défenseur de l’Année à l’unanimité et destiné à être nommé dans la All-NBA First Team à seulement 22 ans. Surtout, lui et les Spurs sont qualifiés en Finales de Conférence Ouest pour y affronter le Thunder de… Gilgeous-Alexander.

Tant pis pour le MVP, il y aura assurément d’autres opportunités pour le remporter.

Comme indiqué sur ce graphique de L’Équipe, Victor Wembanyama est devenu le Français le plus haut classé dans l’histoire du MVP, devançant Joakim Noah (4e en 2014) et Tony Parker (5e en 2012).