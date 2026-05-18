Deux ans après la double confrontation entre les Spurs et les Pacers à Paris en janvier 2025, la NBA va revenir dans la capitale française début 2027. Sans surprise, ce sera avec Victor Wembanyama.

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Selon l’insider Marc Stein, Victor Wembanyama et les Spurs vont donc jouer un nouveau match à Paris en janvier 2027, face aux Pelicans à l’Accor Arena. Un match qui s’inscrit dans la tournée européenne de la NBA, qui avait fait escale à Berlin pour deux rencontres Magic – Grizzlies cette saison. Après Paris, les Spurs et les Pels devraient s’affronter une deuxième fois à Manchester.

D’après l’insider @TheSteinLine, Victor Wembanyama et les Spurs devraient affronter les Pelicans en janvier 2027 à Paris.

Un autre match entre les Spurs et les Pels se jouera à Manchester. pic.twitter.com/eV4Pw0cFkT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2026

Le retour de la NBA à Paris était attendu en 2027 mais on ne connaissait pas encore l’affiche. Sans surprise, la Grande Ligue a opté pour les Spurs de Victor Wembanyama, face à la Nouvelle-Orléans qui pourra célébrer son héritage français. Pour votre culture perso, sachez que quelques mois avant ce match, l’équipe NFL de la Nouvelle-Orléans débarquera aussi à Paris pour le premier match NFL de l’histoire en France.

La NBA a également prévu d’organiser un match à Paris en janvier 2028.

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