Hyper attendu pour les NBA Paris Games, Victor Wembanyama a rayonné sur le parquet de l’Accor Arena ce jeudi soir, enchaînant les actions d’alien tout en étant remarquable de justesse. Une combinaison létale qui a permis aux Spurs d’exploser les Pacers (140-110). La soirée parfaite pour Wemby !

“Je vous promets de tout faire pour vous procurer un maximum de plaisir, de bonheur, et de spectacle.”

Avant même l’entre-deux et juste après l’ovation reçue par le public parisien lors de la traditionnelle introduction des joueurs, Victor Wembanyama a donné le ton au milieu du terrain, micro en main. Ce match à Paris devant les fans français, c’était son match, son moment. Et il n’est pas passé à côté.

S’il a manqué ses deux premiers tirs, un peu forcés faut bien le dire, Wemby a assez rapidement trouvé son rythme. Un contre sur Myles Turner pour commencer, un tir mi-distance pour se chauffer, et puis un gros 3-points pour définitivement se lancer.

Durant la première période, Victor a montré une bonne partie de sa panoplie. Shoots du logo ? Check. Passes inspirées ? Check. Du gros dunk ? Check. Il s’est même permis d’envoyer Turner au sol pour bien lui faire comprendre qu’ici, c’est Paris.

pic.twitter.com/wX5EGpDfRU https://t.co/fOFjHwBQGG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2025

15 points, 5 rebonds, 3 passes et 1 contre pour Wemby à la pause, avec trois points d’avance pour les Spurs. C’est ce qu’on appelle répondre aux (énormes) attentes.

Au retour des vestiaires ? Victor n’a pas ralenti. Au contraire, ce n’était qu’un aperçu.

Une grosse séquence composée d’un 3-points sur pick and pop (merci Chris Paul pour le caviar), d’un contre sur Myles Turner, d’un panier quasi-impossible sur Pascal Siakam et d’une passe décisive pour Harrison Barnes a réveillé le public de l’Accor Arena. Allez hop, +13 pour les Spurs.

Wemby for three!

CP3-Wemby pick-n-pop is unfair. pic.twitter.com/hJEKhW7Y15

— WembyMuse (@Wemby_Muse) January 23, 2025

Wemby with his 2nd block of the night! pic.twitter.com/ZMz9egAmyi

— WembyMuse (@Wemby_Muse) January 23, 2025

Wemby circus shot as the shot clock hits zero! pic.twitter.com/HYvxbcwy43

— WembyMuse (@Wemby_Muse) January 23, 2025

Alors que l’écart a continué à grimper pendant qu’il soufflait sur le banc (GG Devin Vassell), Wemby est revenu en jeu pour les trois dernières minutes du troisième quart-temps. Trois minutes d’ALIEN. Victor Wembanyama a enchaîné les bâches en défense, dominé au rebond, tout en mixant parfaitement playmaking et scoring en attaque. À lui tout seul ou presque, Victor a tué tout suspense avant même le dernier quart.

24 points, 11 rebonds, 6 passes, 5 contres pour le phénomène français, 105-80 pour San Antonio.

C’EST QUOI CE 3ème QUART TEMPS DE WEMBY ???! 😱😱😱#NBAParis pic.twitter.com/G4tZ7ku1CT

— CANAL+ Sport (@CanalplusSport) January 23, 2025

On pensait avoir déjà tout vu, et on se demandait même si Victor n’allait pas passer le reste du match sur le banc. Mais avec Wemby, on n’a jamais tout vu.

La preuve, Victor Wembanyama s’est carrément permis un auto alley-oop avec la planche au début de l’ultime période. Une minute plus tard, c’est Stephon Castle qui a envoyé Wemby dans les étoiles pour enflammer encore un peu plus les chanceux présents en tribunes.

😱 WEMBANYAMA !!! 🤯 C’est n’importe quoi !!!#NBAParisGame #NBAextra pic.twitter.com/q5e2HEH0h4

— NBAextra (@NBAextra) January 23, 2025

Sorti à cinq minutes de la fin du match sous les (timides) “MVP ! MVP !” du public parisien, Victor Wembanyama n’a pas manqué son rendez-vous. Il l’a transcendé.

Les stats de Wemby au final ? 30 points, 11 rebonds, 6 passes et 5 contres en 32 minutes, à 13/21 au tir (4/11 à 3-points). Tout ça dans une victoire 140-110 des Spurs.

Victor pouvait difficilement rêver meilleur scénario.