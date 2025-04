Ils sont partis à quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux, car aujourd’hui une bonne partie du contingent tricolore fait du bruit en NBA du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Rudy Gobert arrive vers les Playoffs à toute berzingue.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

RAS, le projet Spurs champions 2026 avec Cooper Flagg continue de germer.

Spurs vs Warriors : DNP

Spurs vs Magic : DNP

Spurs @ Nuggets : DNP

Spurs vs Cavs : DNP

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,3 points à 47,6% au tir dont 35,2% du parking, 84% aux lancers, 11 rebonds, 3,7 passes, 1,1 steal et 3,8 contres en 33,2 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

4 matchs énormes cette semaine, défensivement et offensivement. Quatre victoires, quatre masterclass de la Gobe, qui va arriver giga lancé vers le play-in et/ou les Playoffs.

Wolves vs Pistons : 19 points à 8/16 au tir et 3/4 aux lancers, 25 rebonds et 1 contre en 38 minutes

Wolves @ Nuggets : 19 points à 7/11 au tir et 5/9 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe et 1 steal en 40 minutes

Wolves @ Nets : 21 points à 9/10 au tir et 3/6 aux lancers, 18 rebonds, 1 passe et 2 contres en 36 minutes

Wolves @ Sixers : 23 points à 10/11 au tir et 3/4 aux lancers, 19 rebonds, 2 passes, 2 steals et 3 contres en 36 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 11,5 points à 66,1% au tir et 67,5 aux lancers, 10,7 rebonds, 1,8 passe, 0,8 steal et 1,4 contre en 33 minutes

25 REBONDS POUR RUDY!!!! 🇫🇷

Son plus haut total avec les @Timberwolves !

+ 19 points pic.twitter.com/xKh9wbWCBN

— NBA France (@NBAFRANCE) March 31, 2025

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Semaine un peu plus calme pour le géant français des Wizards, qui va finir aux coudes à coudes avec Zach Edey et Jaylen Wells pour la dernière place du podium ROY derrière Stephon Castle et Zaccharie Risacher. Ouais, on est comme ça, on se mouille.

Wizards vs Heat : 8 points à 3/17 au tir dont 1/7 du parking, 1/1 aux lancers, 3 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 31 minutes

Wizards vs Kings : 15 points à 6/9 au tir dont 3/5 du parking, 4 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 26 minutes

Wizards vs Magic : 10 points à 4/16 au tir dont 0/5 du parking, 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 6 passes et 1 steal en 32 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 13 points à 39,5% au tir dont 31,7% du parking, 66,7% aux lancers, 6,5 rebonds, 2,3 passes, 0,7 steal et 1,5 contre en 27,1 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Record en carrière pour attaquer la semaine, et la suite un peu plus en mode Zacch, autour des 10 / 12 points par match, sans forcer. Prochaine étape le play-in, probablement face au Magic.

Hawks @ Bucks : 36 points à 12/21 au tir dont 5/11 du parking, 7/9 aux lancers, 6 rebonds et 1 steal en 35 minutes

Hawks vs Blazers : 9 points à 4/14 au tir dont 0/4 du parking, 1/1 aux lancers, 3 rebonds, 2 passes et 2 contres en 25 minutes

Hawks @ Mavericks : 9 points à 4/11 au tir dont 1/3 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 1 steal en 25 minutes

Hawks vs Knicks : 12 points à 5/10 au tir dont 2/6 du parking, 4 rebonds, 1 passe et 1 contre en 26 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 12,3 points à 44,8% au tir dont 34,5% du parking, 71,9% aux lancers, 3,7 rebonds, 1,2 passe, 0,7 steal et 0,5 contre en 24,8 minutes

A CAREER-HIGH 36 PTS FOR THE NO. 1 PICK 🙌🔥

Zaccharie Risacher took OVER in the @ATLHawks W tonight 💯 pic.twitter.com/riBNpzCYqh

— NBA (@NBA) March 31, 2025

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Blessé en début de semaine, Guerschon a été énorme face aux Bucks et aux Wolves. Résilient +++, jamais baisser les bras, Guerschon Yabusele va terminer une superbe saison et aller chercher un chèque bien mérité cet été. Quelle carrière, quelle trajectoire.

Sixers vs Raptors : DNP

Sixers @ Knicks : DNP

Sixers vs Bucks : 22 points à 8/15 au tir dont 4/9 du parking, 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 3 passes et 1 steal en 35 minutes

Sixers vs Wolves : 19 points à 8/15 au tir dont 04 du parking, 3/4 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes et 3 steals en 37 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 10,9 points à 50% au tir dont 38,5% du parking, 72,4% aux lancers, 5,7 rebonds, 2,1 passes, 0,8 steal et 0,3 contre en 26,9 minutes

Si vous saviez à quel point ça a était dur de revenir la.. c’est une façon de les remercier 💙 et les fans qui sont encore là 🤲🏾

— Guerschon Yabusele (@yabusele28) April 4, 2025

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Bilal reste en soutien de son poto Alex malgré une blessure qui lui aura coûté le dernier tiers de la saison. Question suivante, après une saison sophomore très réussie, Bilal sera t-il avec les Bleus à l’Euro ?

Wizards vs Heat : DNP

Wizards vs Kings : DNP

Wizards vs Magic : DNP

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 12,3 points à 42,1% au tir dont 28,1% du parking, 74,6% aux lancers, 5 rebonds, 3,4 passes, 1,3 steal et 0,7 contre en 33 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Nommé parmi les finalistes pour le “coéquipier de l’année”, Nico prépare lui aussi sa postseason. Premier tour direct, play-in pour se chauffer, Nico s’en fout car lui ce qu’il aime c’est l’odeur du sang, rappelez-vous le play-in tournament 2024. Avec le capitaine les Clippers peuvent voir venir.

Clippers @ Cavs : 1 point à 0/2 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 16 minutes

Clippers @ Magic : 4 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 21 minutes

Clippers vs Pelicans : 3 points à 1/4 du parking, 1 rebond, 1 passe et 2 steals en 14 minutes

Clippers vs Mavericks : 0 point en 5 minutes

Clippers vs Mavericks : 6 points à 2/3 du parking et 5 rebonds en 18 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,9 points à 42,7% au tir dont 42,4% du parking, 83,3% aux lancers, 2,8 rebonds, 1,1 passe, 0,7 steal et 0,5 contre contre en 17,8 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Le grand Moussa continue de prendre ses minutes en sortie de banc, et il reste l’un des joueurs les plus productifs de toute la Ligue. Podium des révélations françaises de la saison, trop hâte de la suite.

Hornets @ Pelicans : 6 points à 1/5 au tir et 4/5 aux lancers, 7 rebonds en 17 minutes

Hornets vs Jazz : 4 points à 2/2 au tir et 0/2 aux lancers, 2 rebonds en 9 minutes

Hornets @ Pacers : 8 points à 3/3 au tir et 2/2 aux lancers, 3 rebonds et 1 steal en 13 minutes

Hornets vs Kings : 15 points à 6/9 au tir et 3/4 du parking et 11 rebonds en 23 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 5,5 points à 59,8% au tir dont 0% du parking, 59,6% aux lancers, 6,2 rebonds, 0,8 passe, 0,6 steal et 0,6 contre en 17,3 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 16,7 points à 67,9% au tir et 66,7% aux lancers, 14,7 rebonds, 1,7 passe, 1,7 steal et 1 contre en 35,3 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Tidjane se lâche en cette fin de saison et ça fait plaisir à voir. Des initiatives, du hustle et moins de pression sur les épaules, enfin.

Hornets @ Pelicans : 4 points à 1/7 au tir dont 0/6 du parking, 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 4 passes et 2 steals en 29 minutes

Hornets vs Jazz : 12 points à 4/5 au tir dont 3/3 du parking, 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 2 contres en 25 minutes

Hornets @ Pacers : 7 points à 3/8 au tir dont 1/4 du parking, 5 rebonds et 2 passes en 27 minutes

Hornets vs Kings : 13 points à 3/12 au tir dont 2/7 du parking, 5/5 aux lancers, 5 rebonds et 2 passes en 29 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 5,7 points à 33,4% au tir dont 29,2% du parking, 74,4% aux lancers, 4,5 rebonds, 1,2 passe, 0,5 steal et 0,3 contre en 20 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA G League : 11,8 points à 37,1% au tir dont 24,1% du parking, 50% aux lancers, 7,6 rebonds, 1,4 passe et 1,2 steal en 32,2 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Point positif, il fait partie de la meilleure équipe de la Ligue, favorite pour la bague. Point négatif, il galère à jouer plus de 5 minutes par mois.

Thunder vs Bulls : DNP

Thunder vs Pistons : DNP

Thunder @ Rockets : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 43,5% au tir dont 32,4% du parking, 68,8% aux lancers, 2,3 rebonds, 0,9 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 11,2 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 20,4 points à 46,2% au tir dont 37,5% du parking, 80% aux lancers, 5,4 rebonds, 5,9 passes, 0,4 steal et 1,3 contre en 33 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Les Blazers vont échouer à quelques victoires du play-in, dommage, mais 1) ce n’est que partie remise et 2) Rayan Rupert en profite pour enfin jouer un peu.

Blazers @ Knicks : 0 point en 1 minute

Blazers @ Hawks : 0 point en 1 minute

Blazers @ Raptors : 5 points à 2/3 au tir dont 0/1 du parking, 1/2 aux lancers et 3 rebonds en 12 minutes

Blazers @ Bulls : 7 points à 3/9 au tir dont 1/3 du parking, 4 rebonds, 2 steals et 1 contre en 21 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2,1 points à 39,4% au tir dont 26,8% du parking, 72,7% aux lancers, 1,1 rebond, 0,4 passe, 0,2 steal et 0,1 contre en 7,3 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA G League : 18,7 points à 48,8% au tir dont 22,9 % du parking, 69,2% aux lancers, 5,9 rebonds, 3,3 passes, 1,5 steal et 0,6 contre en 35,8 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Il était titulaire sur la fin de saison de G League et se tient désormais à la disposition de Tom Thibodeau au moment où les principaux joueurs des Knicks seront blessés car ils ont trop joué, question d’habitude.

Knicks vs Blazers : 0 point en 1 minute

Knicks vs Sixers : DNP

Knicks @ Cavs : DNP

Knicks @ Hawks : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,5 point à 32,1% au tir dont 33,3% du parking, 66,7% aux lancers, 0,8 rebond, 0,3 passe, 0,2 steal et 0,1 contre en 5,9 minutes

Westchester Knicks vs Maine Celtics : 12 points à 5/16 au tir dont 2/8 du parking, 0/1 aux lancers, 3 rebonds et 5 passes en 44 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 14,9 points à 40,6% dont 31,9% du parking, 84,4% aux lancers, 5,4 rebonds, 2,6 passes, 0,6 steal et 0,5 contre en 33,6 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Porté disparu depuis quelques semaines, il profitera peut-être de la fin de saison en roue libre des Blazers pour jouer quelques bouts de match.

Blazers @ Knicks : DNP

Blazers @ Hawks : DNP

Blazers @ Raptors : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,1 point à 50% au tir dont 42,9% du parking, 16,7% aux lancers, 0,6 rebond, 0,3 passe et 0,1 steal en 3 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 16,5 points à 49,5% au tir dont 30,9% du parking, 59,3% aux lancers, 3,4 rebonds, 3 passes, 1,3 steal et 0,4 contre en 29, 6 minutes

# Killian Hayes (Long Island Nets)

Blessure à la cheville et fin de saison des Nets en G League, Killian a remontré le bout de son nez cette saison et on le reverra sans doute lors de la… Summer League. Courage le Kiks.

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 9 points à 41,9% au tir dont 38,1% du parking, 83,3% aux lancers, 3 rebonds, 5,2 passes, 0,7 interception et 0,7 contre en 27 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 20,8 points à 48,2% au tir dont 41,7% du parking, 75% aux lancers, 5,4 rebonds, 7,4 passes, 2,2 steals et 0,7 contre en 33,3 minutes

# Armel Traoré (Manresa)

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,6 point à 31,6% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 1,7 rebond, 0,1 passe, 0,4 steal et 0,2 contre en 7,4 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 13,3 points à 51,3% au tir dont 34,4% du parking, 56,3% aux lancers, 8,3 rebonds, 1,8 passe, 0,3 contre et 0,4 steal en 25,3 minutes