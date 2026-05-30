Après une petite tentative de remettre le lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander en jambes lors du Game 6, le verdict est tombé : Jalen Williams ne sera pas là au Game 7 en raison de douleurs au tendon. Ajay Mitchell, qui a déjà manqué plusieurs matchs, sera aussi laissé en civil. Un coup dur pour le Thunder.

Ajay Mitchell et Jalen Williams sont les deux principaux relais de Shai Gilgeous-Alexander à la mène. Ceux qui peuvent lui permettre de se décaler occasionnellement au poste 2, d’avoir le droit de jouer comme un pur attaquant. Ce soir, ils seront tous deux absents pour le Game 7 face aux Spurs, une sacrée tuile pour le Thunder… sur le papier.

🚨 JALEN WILLIAMS ET AJAY MITCHELL ABSENTS POUR LE GAME 7 FACE AUX SPURS ! https://t.co/ULvG2s4z1Y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2026

Car Oklahoma City a déjà fouetté San Antonio au Game 5 sans ses deux guards en tenue. Avec un plan de jeu qui a su faire parler la force collective du groupe sur un run de quelques minutes qui a été fatal pour les Texans. En l’absence des deux joueurs, Jared McCain devrait une fois de plus être responsabilisé dans le cinq majeur, avec l’apport que l’on lui connaît, plutôt correct depuis le début de la série.