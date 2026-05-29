Une bonne branlée en faveur des Spurs, et direction le Game 7 qui s’annonce BOUILLANT ! Mais en attendant, voici les notes du Game 6, qui sont bien évidemment plutôt à sens unique… comme la rencontre.

# San Antonio Spurs

Victor Wembanyama (8,5) : À 22 ans, s’offre un 28 points – 10 rebonds en 28 minutes, pour sauver son équipe de l’élimination. Que dire de plus ? Et il n’est peut-être même pas le meilleur joueur des Spurs ce soir, c’est dire !

De’Aaron Fox (3) : Ce soir, un rookie a tout fait mieux que lui sur le même poste, la phrase est violente. Il s’en sort avec des passes décisives, mais encore heureux quand t’as quasiment 10 ans de NBA sur le CV hein. 1/9 au tir, on frôle le carnage total sur le plan du tir. What does the Fox says ? On ne sait toujours pas, 12 ans après.

Stephon Castle (7) : Quelques prises de duels trop ambitieuses, mais un match vraiment bien maîtrisé au global. Un Castle agressif, c’est un petit bonheur à regarder !

Julian Champagnie (7) : Contribue à bien démarrer le match des Spurs, puis enchaîne avec une bonne énergie globale durant l’ensemble de ses passages. Julian passion basket champagne.

Devin Vassell (8) : Divin Vassell, juste impérial des deux côtés du terrain. Le hustler ultime, ça taille Chet, ça arrache les ballons pour vite jouer devant, l’energizer de luxe. Rencontre juste remarquable.

Dylan Harper (9) : Il a fallu un tir pour que le rookie ajuste la mire, et il a ensuite été juste MONUMENTAL. À 20 ans, ce gamin est déjà bien trop fort. Énorme réaction de sa part, surtout après un Game 5 aussi dur individuellement.

Keldon Johnson (6) : Les petits tirs qui ont fait du bien, pour pousser l’écart. Au service du collectif, c’est ça qu’on lui demande !

Luke Kornet (5,5) : Il n’a pas été mauvais ! Les Spurs ont très bien géré ses minutes sur le parquet, où, sans être non plus très impactant, il a su se mettre au service du groupe. Quelques rebonds, une petite passe… ça fait la différence !

Carter Bryant (6) : Il a été bon dans l’intensité avec un sacré pétard (je sais comment vous l’avez lu) ligne de fond, mais l’apprentissage est encore en cours. Faute grossière sur Shai Gilgeous-Alexander, c’est en partie de cela dont on parle.

Les joueurs rentrés dans le garbage time ne seront pas notés, non pas qu’on ne les aime pas, mais il est 5h20 et j’ai pas encore pris ma douche.

# Oklahoma City Thunder

Shai Gilgeous-Alexander (3) : Match immensément compliqué pour le MVP. Sans rythme, harcelé par la défense, il n’a jamais pu trouver les espaces pour rentrer dans la soirée. Il faudra faire autrement mieux au Game 7. Shaïe.

Jalen Williams (4) : Sa présence annoncée à quelques minutes du coup d’envoi a été une surprise. Il n’a pas eu d’impact, temps de jeu trop limité et scénario du match oblige, il ne fallait pas prendre de risque inutile. Il a au moins pu courir un peu avant de jouer le prochain match, où son apport sera déterminant.

Chet Holmgren (4,5) : Il a su trouver ses tirs notamment durant les minutes de Luke Kornet, mais Chet Holmgren reste un paillasson de luxe pour Victor Wembanyama.

Alex Caruso (5) : En difficulté, il n’a pas été celui qui a donné l’étincelle au Thunder ce soir. Meilleur joueur de l’équipe depuis le début de la série, il dicte beaucoup la météo du jeu d’OKC.

Jared McCain (5,5) : En mode électron libre, il souffle le chaud et le froid. Cette nuit, on s’est contenté de ce tiède qui fait un bien fou par temps de canicule sous la douche (décidément, j’ai vraiment besoin d’y aller), mais qui n’apporte pas grand chose dans un match de basket. Quelques tirs, mais pas de quoi vraiment renverser la situation.

Lu Dort (3) : 1/9 à 3-points, CQFD.

Isaiah Hartenstein (4) : D’habitude très impactant, on a retrouvé ce soir un Hartenstein du Game 1, très loin du jeu et vraiment peu utile dans le jeu collectif. L’une des clés de la défaillance globale du Thunder.

Cason Wallace (7,5) : Il est le seul joueur d’OKC a avoir surnagé. Un match remarquable, avec de l’adresse, des interceptions. Il aurait mérité que son équipe le suive et lui propose quelque chose à la hauteur de son engagement personnel.

Jaylin Williams (4) : Dans le même esprit que ses potes, c’est à dire très moyen. Tain, pas facile à noter quand une équipe prend 30 pions dans la gueule.

Kenrich Williams (3) : 3e Williams, 3e match très moyen. Le tiercé dans l’ordre.

Isaiah Joe (5) : Plutôt bon dans l’intuition, avec 3 rebonds offensifs. Pour le reste, n’a pas vraiment été meilleur que sa bande.