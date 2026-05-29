Jalen Williams (Thunder) pourra-t-il jouer le Game 7 face aux Spurs ?

Effectuant un retour surprise au Game 6 cette nuit à San Antonio, Jalen Williams n’a pas du tout pesé et était clairement limité physiquement. De quoi se poser des questions sur sa disponibilité pour le Game 7 de samedi.

Seulement dix minutes en sortie de banc, pour finir avec plus de pertes de balle (2) que de points (1), et un -18 dans la catégorie « plus/minus ».

Le retour de J-Dub – après sa nouvelle blessure aux ischios au Game 2 il y a une semaine – a été très compliqué. Le seul point positif, c’est qu’il a pu regoûter à l’intensité de la série avant le septième match à venir. Mais comme Mark Daigneault l’a dit en conférence de presse d’après-match, Williams n’aurait jamais été sur le terrain si l’enjeu avait été plus faible.

« Il n’est évidemment pas à 100% » a déclaré le coach du Thunder (via ESPN). « Il faut lui donner du crédit, rien que pour avoir joué. Il a fait de son mieux. Ce n’est certainement pas à cause de lui qu’on a perdu. Beaucoup de choses ont mal tourné ce soir. »

Ce n’est pas à cause de Williams que le Thunder a perdu, mais le Thunder aura sans doute besoin de lui s’il veut finir par l’emporter. Avec les galères offensives de Shai Gilgeous-Alexander, les limites offensives d’Oklahoma City ont une nouvelle fois été exposées au grand jour face à la défense étouffante des Spurs. L’absence d’un Williams en mode All-Star / All-NBA fait mal.

Jalen Williams a fait son retour cette nuit, pour 1 point en 10 minutes en sortie de banc.

Mark Daigneault :

« Il faut lui donner du crédit, rien que pour avoir joué. Il a fait de son mieux. Ce n’est certainement pas à cause de lui qu’on a perdu. Beaucoup de choses ont mal… pic.twitter.com/4GRdMTy0zi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2026

J-Dub jouera-t-il le Game 7 face aux Spurs ? Et si oui dans quel rôle ? Voici les mots de Mark Daigneault :

« Il y a beaucoup de discussions à avoir. Je n’ai aucune information sur son état de santé d’après-match. Compte tenu de la situation, je l’ai trouvé plutôt en forme, mais nous verrons comment il se sent. Nous allons nous concerter et faire tout notre possible pour le préparer, puis nous aviserons. »

Jalen Williams, lui, ne s’est pas exprimé après le match. Par frustration peut-être, lui qui a vu l’intégralité de sa saison être gâchée par les blessures. Il espérait être prêt au moment le plus important, à savoir les Playoffs et notamment les Finales de Conférence, mais force est de constater que le Thunder doit trouver des solutions sans lui.

En attendant le Game 7 de samedi, l’état de santé de J-Dub sera particulièrement à surveiller.