Shai Gilgeous-Alexander n’arrive pas à expliquer ses galères offensives…

Symbole de la lourde raclée encaissée par le Thunder cette nuit, Shai Gilgeous-Alexander est très loin de son niveau de MVP, lui qui a été limité à seulement 15 points avec un horrible 6/18 au tir. Le MVP a autant de mal à expliquer sa maladresse qu’à chercher des paniers face aux Spurs…

Depuis qu’il est devenu une superstar et un MVP en NBA, Shai Gilgeous-Alexander symbolise l’efficacité suprême en tant qu’arrière scoreur. Le tarif habituel ? Plus de 30 points de moyenne à environ 53% au shoot, le genre de chiffres qui le propulsent dans la même catégorie que Michael Jordan.

Sauf que face aux Spurs, SGA sort plus les chiffres de Prime Dion Waiters que de Prime MJ : 15 points à 6/18 au tir cette nuit (plus petit total de la saison), 19 points à 6/15 lors de la défaite du Game 4, et avec ça on peut ajouter un début de match assez cata lors du Game 5 avant de retrouver son basket.

Quand on sait que Shai n’est pas passé une seule fois sous la barre des 20 points en saison régulière cette année (140 matchs de suite, série en cours pour la SR), c’est assez symbolique de ses galères actuelles.

« Je ne sais pas trop (comment les expliquer) » a déclaré SGA après le Game 6 cette nuit. « Beaucoup des tirs que je tente, je les ai déjà tentés plein de fois avant et ce sont des bons tirs. Mais ils ne rentrent tout simplement pas. Il est trop tard pour abandonner mon travail, mon jeu et ce que je suis à ce stade de la saison. Je dois m’y tenir, pour survivre ou mourir. »

Rester fidèle à soi-même, c’est ce qui a amené Shai Gilgeous-Alexander jusqu’au sommet. Mais dans son parcours, SGA n’a jamais rencontré une défense comme celle des Spurs, guidée par une muraille de 2m24 capable de fermer l’accès au cercle à n’importe qui, même un double MVP.

SGA tonight:

🧱 15 PTS

🧱 6-18 FG

🧱 0-5 3P

🧱 -28

MVP disappeared with a change to make the Finals. pic.twitter.com/qTjs7OlA8c

— BrickCenter (@BrickCenter_) May 29, 2026

L’effet Wemby est forcément l’une des raisons de la maladresse de Shai, qui n’a jamais autant hésité dans ses choix de tirs et qui ne peut pas faire les mêmes différences que d’habitude en attaquant le cercle (seulement dix lancers-francs tentés lors des deux dernières défaites d’OKC).

La défense ultra-physique de Stephon Castle en est une autre, lui qui mène la vie dure à SGA en un-contre-un. Mention aussi pour le rookie Carter Bryant. Le travail de ces gars-là, et surtout la cohérence défensive des Spurs pour fermer les espaces à Shai à travers les bonnes aides, sont autant d’explications en plus de la maladresse inhabituelle du bonhomme sur certaines séquences.

Sur l’ensemble de la série face aux Spurs, Shai ne tourne qu’à 24,3 points de moyenne, à 38% au tir et 26% à 3-points. Cela fait même quatre matchs de suite qu’il n’a pas dépassé les 40% au tir, ce qui ne lui était jamais arrivé en Playoffs. Une production tellement loin de son niveau habituel que certains se demandent s’il est en bonne santé.

« Tout va bien. Je suis prêt. C’est le plus grand match de ma carrière. »

SGA sur le Game 7 à venir. pic.twitter.com/SvxnEHIG0o

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2026

RAS à signaler niveau blessures, en tout cas officiellement.

Alors clairement, Shai Gilgeous-Alexander va devoir redresser la barre au Game 7. La saison du Thunder en dépend, à lui de retrouver son costume de double MVP en titre.