Victor Wembanyama était attendu en sauveur… et a répondu en patron !

Dans un Game 6 à sens unique, Victor Wembanyama a répondu présent et a balayé d’un revers de la main les doutes nés du Game 5. Le Français termine avec 28 points, 10 rebonds, 2 interceptions et 3 contres en seulement 28 minutes. Un match de patron, tout simplement.

Le résumé du match, c’est juste ici !

Il est apparu libéré, dominant, dans un état de grâce… une chose est sûre : l’impact qu’a eu Victor Wembanyama sur ce match capital était à la hauteur des attentes. Et pour cause, il y avait de quoi espérer voir un Alien ultra dominant, comme cela avait été le cas lors des deux premières victoires des Spurs dans cette série. Cette fois, le Français a répondu à l’appel et, à l’image de l’effectif de San Antonio, il a montré que les limites entrevues au Game 5 n’étaient qu’un mauvais souvenir.

👽 WEMBY CETTE NUIT 👽

28 POINTS

10 REBONDS

3 CONTRES

2 INTERCEPTIONS

10/21 AU TIR

4/9 À TROIS POINTS

28 MINUTES

Pour son 1er match éliminatoire en NBA, Victor a bien été au rendez-vous : agressif d’entrée, 22 points en 1ère mi-temps, du travail de PATRON (22 ans) 👊🇫🇷 pic.twitter.com/oQ31GRUoTi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2026

28 points, 10 rebonds, 2 interceptions, 3 contres, et un match plié dès le troisième quart. Wemby a rayonné et, honnêtement, sans ce bon gros blowout… il en aurait collé 40 (minimum !). Les Spurs ont imposé leur rythme et Victor a dominé… l’Alien, redevenu humain le temps d’un soir il y a deux jours, mais a désormais repris sa forme naturelle !

Dominant d’entrée avec un 3/4 de loin et 11 points dans le premier quart (puis 22 à la pause)… Wemby était impossible à arrêter jusqu’au bout de sa présence sur le parquet, avant que Mitch Johnson le cloue sur le banc (à juste titre). Il a tout simplement prouvé qu’il était fait pour ces grands moments, que jouer le premier match « win or go home » de sa carrière ne lui faisait pas froid dans le dos et qu’il sera, soyez-en sûr, prêt comme jamais, samedi soir, pour en découdre !

Les highlights du Game 6 de Wemby 🙌

Match éliminatoire ? Ça a répondu fort. pic.twitter.com/RRQkrooBPY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2026

Mais quelques défis restent à relever pour aller au bout… Le Game 7 à OKC sera une tout autre histoire, face à un Thunder qui montrera très probablement un visage radicalement différent. Certes, Wemby a montré ce soir qu’il peut porter une équipe sur ses épaules lors d’un match couperet, mais il faudra confirmer sur le parquet adverse, dans une salle qui sera en feu ! Wemby s’inspirera-t-il des joueurs du PSG pour sa « finale » à lui ? Réponse samedi pour une journée sport de grand malade !