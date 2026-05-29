Passé à côté de son sujet au Game 6 et globalement en difficulté contre les Spurs, Shai Gilgeous-Alexander est attendu au tournant en vue du Game 7 de samedi soir. Un match crucial pour le double MVP.

« C’est le plus grand match de ma carrière. Si je perds, ma saison est terminée. »

Les mots de SGA après la défaite au Game 6 reflètent bien l’urgence de la situation, et surtout l’enjeu énorme du match à venir : une place en Finales NBA pour affronter les Knicks.

« Tout va bien. Je suis prêt. C’est le plus grand match de ma carrière. »

SGA sur le Game 7 à venir. pic.twitter.com/SvxnEHIG0o

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2026

Du genre à prendre les rencontres les unes après les autres, Gilgeous-Alexander considère toujours « le prochain match » comme le match le plus important. C’est notamment grâce à cette mentalité qu’il est arrivé jusqu’au sommet. Et quand on dézoome un peu et qu’on recontextualise la carrière de SGA, son plus grand match reste théoriquement le Game 7 face aux Pacers en Finales NBA, tout simplement car c’était celui du titre.

Mais même en jouant sur les mots et en apportant de la nuance, il ne fait aucun doute que la rencontre décisive à venir contre les Spurs fait partie des plus importantes, et ce à plein de niveaux.

Collectivement, c’est cette rencontre qui déterminera si l’équipe de Shai conserve ses espoirs de back-to-back, le Thunder pouvant devenir la première équipe depuis les Warriors en 2018 à remporter deux titres de suite. Oklahoma City rêve de devenir la nouvelle dynastie de la NBA, mais cela passera par d’autres bagues et OKC ne veut pas laisser passer l’opportunité cette année.

Individuellement, Shai Gilgeous-Alexander réalise probablement sa pire série de Playoffs depuis qu’il est MVP, et une défaite au Game 7 ne fera qu’accentuer ses galères offensives face aux Spurs. Cela accentuera aussi les critiques, lui qui est plus que jamais pointé du doigt pour ses tendances de « floppeur » et dont les performances sont aujourd’hui insuffisantes pour compenser. Enfin, une élimination sur son propre terrain face à Victor Wembanyama – autre candidat MVP cette saison – sonnera comme un passage de flambeau, flambeau que Shai ne veut pas transmettre alors qu’il est en plein prime.

Shai Gilgeous Alexander cette nuit :

15 Points

6/18 au tir

0/5 à trois points

SGA n’a jamais vraiment pesé, mauvais match de sa part sur ce Game 6. Il faudra envoyer le mode MVP samedi soir pour faire taire les critiques, car cette nuit il est vraiment passé à côté de l’enjeu. pic.twitter.com/e7BiDvnHWj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2026

En cas de victoire ? Gilgeous-Alexander restera dans la course pour réaliser l’un des plus grands exploits individuels dans l’histoire NBA : remporter deux fois de suite le titre de MVP de la saison régulière + titre NBA + MVP des Finales. Seulement deux joueurs l’ont fait : Michael Jordan et LeBron James. Autant dire qu’en matière de legacy, ça pèse lourd !

Sans remettre en question tout ce qu’il a accompli, car il a prouvé son niveau d’excellence à de nombreuses reprises, ce Game 7 face aux Spurs de Wemby sonne potentiellement comme un tournant dans la manière avec laquelle SGA sera perçu à l’avenir.

Retrouvera-t-il son costume de double MVP pour son « plus grand match en carrière » ? Réponse samedi soir.