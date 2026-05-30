Thunder – Spurs, les sept grandes questions du Game 7

Le Game 7 entre le Thunder et les Spurs ce samedi soir (2h) est aussi excitant qu’intrigant. Pour l’occasion, zoom sur les sept grandes questions qui entourent ce match décisif, et qui cachent par la même occasion les clés de la rencontre.

Victor Wembanyama, « mode Alien » activé ?

Pour son premier Game 7 en carrière, Victor Wembanyama voudra montrer son côté le plus dominant. Celui du Game 1 (match d’extraterrestre), du Game 4 et du Game 6, quand il a guidé à chaque fois les Spurs vers la victoire. Dans les trois autres rencontres de la série face au Thunder, trois défaites, Wemby a paru beaucoup plus humain : bousculé physiquement par Isaiah Hartenstein, moins impactant, voire même carrément transparent dans la cinquième manche.

Wemby devra activer le « mode Alien » sur les terres du champion en titre pour permettre aux Spurs d’aller au bout de l’exploit.

Les Spurs survivront-ils aux minutes sans Wemby ?

L’un des grands thèmes de la série Thunder – Spurs, c’est la différence de rendement de l’équipe texane quand Victor Wembanyama est sur le terrain et quand il est sur le banc. Oklahoma City, réputé pour sa profondeur d’effectif, a décroché ses trois victoires notamment grâce à sa capacité à surdominer San Antonio quand Wemby ne jouait pas.

Nouvelle encourageante pour les Spurs : ils ont su inverser la tendance dans le Game 6 en remportant les minutes sans Wemby (+13 avec Vic, +14 sans Vic), sous l’impulsion notamment de l’excellent Dylan Harper. De bon augure en vue du Game 7 en terre ennemie.

On en a parlé sur la preview de la série et ça s’est beaucoup senti ce soir : de bonnes minutes sans Wemby pour les Spurs !

Ça a été un réel sujet, et que ce soit dans le 1er ou le 3eme quart San Antonio a pu creuser le lead sans lui.

Quand c’est comme ça c’est l’enfer en face.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2026

Shai Gilgeous-Alexander retrouvera-t-il son basket ?

On parle d’un double MVP en titre mais la question est légitime, tellement SGA connaît des difficultés à imposer son jeu offensif face à Wemby et la redoutable défense des Spurs. « Seulement » 24,3 points de moyenne, à 38% au tir et 26% à 3-points, c’est très loin des standards du bonhomme. Il y a même eu des moments dans cette série – comme dans la première mi-temps du Game 5 – où Oklahoma City jouait plus efficacement sans Shai.

Dans « le plus grand match de sa carrière », Gilgeous-Alexander devra retrouver son niveau pour permettre au Thunder d’atteindre les Finales NBA (surtout sans Jalen Williams et Ajay Mitchell forfaits), et par la même occasion faire taire les nombreuses critiques à son sujet.

Shai Gilgeous Alexander cette nuit :

15 Points

6/18 au tir

0/5 à trois points

SGA n’a jamais vraiment pesé, mauvais match de sa part sur ce Game 6. Il faudra envoyer le mode MVP samedi soir pour faire taire les critiques, car cette nuit il est vraiment passé à côté de l’enjeu. pic.twitter.com/e7BiDvnHWj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2026

De’Aaron Fox va t-il sortir de son terrier ?

Touché à la cheville, le meneur des Spurs De’Aaron Fox sert les dents mais n’arrive pas à peser comme il le voudrait. S’il apporte un peu de playmaking, le Renard n’a pas atteint la barre des 10 points lors des deux derniers matchs de la série. Et ça, ça peut représenter un vrai problème pour les Spurs au Game 7.

En pleine santé, Fox peut faire de grosses différences à travers sa vitesse et sa vivacité, des qualités hyper importantes face à une défense aussi solide que celle d’Oklahoma City. Son expérience est également précieuse dans un groupe aussi jeune que celui des Spurs. Peut-on avoir un « De’Aaron Fox Game » au Match 7 ? Si oui, ça pourrait bien faire basculer les débats en faveur de San Antonio.

L’expérience va-t-elle faire la différence ?

Les Spurs ont montré sur ces Playoffs que leur manque d’expérience ne les empêchait pas de gagner et de répondre présent dans les plus grands moments. Mais un Game 7, sur les terres du champion en titre avec au bout une place en Finales NBA, c’est un enjeu XXL que les jeunots de San Antonio n’ont jamais rencontré.

En face, par contre, le Thunder a la jauge d’XP bien remplie. Oklahoma City a remporté le titre la saison dernière en jouant un Game 7 en demi-finales de conférence et surtout un autre en Finales NBA face aux Indiana Pacers. Et avec l’avantage du terrain, OKC aura tous ses repères. Suffisant pour faire la différence ?

Qui sera le facteur X du match ?

Dans la plupart des Games 7, il y a un héros inattendu qui se révèle. Un joueur qu’on n’attendait pas qui fait la différence et connaît la plus belle soirée de sa vie. Qui prendra ce costume samedi soir ?

Le Thunder est rempli de role players (Alex Caruso en tête, mais aussi Cason Wallace, Jared McCain et d’autres) capables de faire basculer définitivement la série, mais les Spurs ont aussi du monde pour faire la différence (Devin Vassell, Dylan Harper, Julian Champagnie, Keldon Johnson…) en dehors de Wemby, Stephon Castle ou De’Aaron Fox. Qui sait, peut-être que Luke Kornet sera l’homme du Game 7, s’il reçoit la bénédiction des bonnes sœurs de San Antonio.

Les bonnes sœurs de San Antonio feront-elles le déplacement à OKC ?

Quand les bonnes sœurs de San Antonio sont en tribunes, les Spurs explosent le Thunder. Quand elles ne sont pas là, c’est Oklahoma City qui domine.

Feront-elles exceptionnellement le déplacement à OKC pour le Game 7 ? La réponse à cette question pourrait bien déterminer l’issue de la série.

Les bonnes sœurs de San Antonio seront au Game 6 ce soir pour le match Spurs – Thunder.

Elles étaient là dans la victoire des Spurs au Game 4, mais n’avaient pas fait le déplacement à OKC mardi.

Rendez-vous samedi pour un Game 7. pic.twitter.com/qcjFuZmNaZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2026

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