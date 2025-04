On passe aux choses sérieuses aujourd’hui à Beauvais, une phrase que l’on n’a pas l’habitude d’écrire sur TrashTalk, une phrase que personne n’a l’habitude d’écrire d’ailleurs.

Si vous avez une petite place cet après-midi entre la Tropézienne et le café, on vous propose une petite tartine de 3×3 et son verre de Côte de Beauvais.

Pour ce Stop 2 de la SuperLeague Pro 3×3 2025, les équipes françaises ont assuré hier, et elles seront toutes au rendez-vous des quarts de finale aujourd’hui.

Les favoris de Toulouse 3×3, évidemment, sortis premiers de leur poule grâce à deux victoires sur les copains de Bordeaux et les champions d’Europe 2024 de Vienne. La team Bordeaux Ballistik d’Alex Vialaret en sera également, et aura fort à faire contre Riffa, formation vainqueur du Stop 1 le week-end dernier. Saint-Denis SEC a pour sa part fait une très bonne impression et défiera les Autrichiens en quart, alors que la Team Ermont fermera le programme des quarts avec une superbe affiche contre Jules Rambaut, Hugo Suhard, Paul Djoko et Raphael Wilson.

L’équipe qui remportera ce Stop repartira de l’Oise avec la gratitude de votre rédacteur préféré et, quand même, une place pour le Masters de Lausanne en août prochain.

Rendez-vous dès 15h pour voir du 3×3 au plus haut niveau mondial, avec du Français partout, partout, partout et encore partout !

Le programme des quarts