Les Pistons officiellement qualifiés en Playoffs !

On les a vanné, re-vanné, moqué, moqué à nouveau. Et ils nous ont royalement fait taire cette saison, en prenant une qualification directe en Playoffs plutôt inattendue mais particulièrement méritée. En l’emportant face aux Raptors, les Pistons sont officiellement certains d’être présents au printemps, et c’est une superbe nouvelle pour Detroit.

Il n’est pas si loin, le temps où toute la salle de Detroit criait sa tristesse et sa haine de voir son équipe aussi mauvaise, aussi peu porteuse d’espoir. Le vent a vite tourné dans le Michigan, puisque les Pistons sont désormais assurés de disputer les Playoffs, une première depuis 2019. Il fallait réussir à le prédire, une saison seulement après que la franchise ait signé la pire régulière de sa riche histoire. Guidés depuis novembre par un Cade Cunningham blessé actuellement, les Pistons ont proposé une saison marquée par les termes de sérieux, d’entente collective et de régularité.

🚨 C’EST OFFICIEL !!

LES DETROIT PISTONS SONT DE RETOUR EN PLAYOFFS !! 🔔🔔🔔 pic.twitter.com/HNJ0JCOPyG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 5, 2025

De quoi faire savourer la qualification à JB Bickerstaff, qui estime que ses troupes doivent désormais prendre le temps d’apprécier le chemin parcouru… et de passer à la suite, qui s’annonce autrement plus difficile.

“C’est énorme. Nous ne prenons typiquement pas le temps de prendre du recul sur nous-même, mais cela est une opportunité pour ce groupe de le faire, de regarder où ils sont, d’où ils sont partis et ce qu’ils ont réussi à accomplir ensemble. Renverser la situation d’une telle manière et se qualifier pour les Playoffs, c’est énorme.”

Toutefois, même si on imagine un après-match festif du côté de Toronto pour les visiteurs du soir, l’heure n’est pas à la célébration la plus débridée et euphorique. Comme Jalen Duren le précise, cela n’est pas une fin mais plutôt un commencement. Et il faut désormais vite se préparer à la suite.

“On a pas fini. Il faut prendre un moment pour apprécier le chemin parcours, mais c’est seulement une étape. Le vrai objectif, logiquement, c’est de ramener des titres à notre ville. On est heureux, mais tout le monde sait que ce n’est pas un titre. Nous n’avons encore rien fait.”

La dernière fois que les Pistons ont remporté une série de Playoffs ? En 2008. C’est dire l’attente dans le Michigan !

Source : AP