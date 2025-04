Les Celtics battent le record de 3-points inscrits sur une saison NBA

Un jeu basé sur le partage de la balle et le spacing, pour trouver le copain grand ouvert derrière l’arc. Une stratégie qui a payé cette saison pour Boston, qui vient de s’octroyer le record de tirs à 3-points primés sur une seule et même saison régulière. La nouvelle marque à battre ? 1370, les Warriors de 2022-23 perdent leur record !

Une armée de gâchettes toutes capables de prendre le tir dès que la balle se présente derrière l’arc. L’équipe de Boston est construite autour des principes de renversement du jeu, de mise à défaut des systèmes d’aides défensives adverses. Avec un objectif commun : créer des boulevards sur la ligne à 3-points et faire pleuvoir les ficelles du parking.

Ce que l’on peut en dire ? Que cette saison, la réussite a été historique pour la bande de Joe Mazzulla. Face aux Suns, que les Celtics ont tranquillement battu cette nuit, les Verts ont relevé la marque possédée jusqu’ici par les Warriors pour le plus grand nombre de tirs à 3-points primés en une seule saison. Et il reste encore 5 matchs à jouer, on peut donc s’attendre à ce que Boston pousse le record un bon coup d’ici à dimanche prochain.

Les Warriors de 2022-23 sont donc dans le rétro. Information intéressante : les Celtics de 2023-24 sont 3e au classement. Quand on a des principes, on s’y tient comme dirait l’autre.

