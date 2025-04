Les Warriors enchaînent face aux Nuggets, Stephen Curry en patron (118-104)

En back to back, les Warriors ont maîtrisé des Nuggets d’un Nikola Jokic esseulé. Stephen Curry s’est offert une nouvelle grande soirée (36 points), symbole d’une équipe de Golden State qui joue sans complexe et sait là où elle veut aller : les Playoffs, et sans se faire de frayeur au Play-in.

Stephen Curry est dans la forme de sa saison. 52 points face aux Grizzlies ce mardi, 37 hier contre les Lakers, 36 à la maison pour faire plier les Nuggets cette nuit. Une arme ultime que l’on ne connait que trop du côté de la Baie, mais qui a toujours l’efficacité des premiers jours lorsqu’elle s’y met.

Les Nuggets ont pourtant pris le meilleur après 12 minutes, guidés par un Nikola Jokic impérial qui compte déjà 15 points à la fin du premier quart-temps. Pourtant, cette avance va progressivement s’effriter avant que les Warriors ne prennent définitivement l’ascendant sur une rencontre dont l’enjeu est maximal pour les deux équipes.

STEPH & JOKIĆ DUEL IN THE BAY ⚔️

Curry: 36 PTS | 7 3PM | 5 AST | W

Joker: 33 PTS | 12 REB | 9 AST

The Warriors are now just .5 GB of the Nuggets for the 4 seed in the West 👀🍿 pic.twitter.com/WwZLQ47A3T

— NBA (@NBA) April 5, 2025

Denver pouvait se donner de l’air et prendre un succès d’avance sur la masse de cinq équipes qui se bat encore pour éviter une place en Play-in. C’est raté, et c’est en partie la cause à un gâchis particulièrement élevé au pire moment : quand les Warriors pouvaient encaisser un écart qui serait devenu un boulet traîné tout le reste de la rencontre.

À la place ? Un cinq sans Jokic, qui n’a pas marqué pendant plus de 3 minutes. Aie. À cinq matchs de la fin (et sans Jamal Murray, blessé) on sent encore que Nikola Jokic est très (trop) important pour son équipe. Ça jouera en fin de match, avec un Joker rendant l’impression d’être épuisé physiquement.

Et puis mince, faut causer de Steph quoi.

Il est trop fort. Il sait ce qu’il veut : un dernière bague, pour tirer sa révérence le goût du devoir pleinement accompli, avec le statut de meilleur meneur de tous les temps (ça se discute ça hein, on veut pas de problèmes à la sortie de la rédaction). En tout cas, le meilleur meneur de son temps.

37 points hier face aux Lakers.

36 points ce soir face aux Nuggets.

Stephen Curry est clair : pas de Play-in, les Playoffs c’est tout droit et on va y aller.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 5, 2025

Une semaine de maboule sur le plan statistique, une semaine juste capitale pour les Warriors pour le plan collectif. Alignement des étoiles, intérêts convergents car identiques, et semaine qui, jusqu’au match de ce dimanche contre les Rockets, se déroule parfaitement avec 3 victoires pour Golden State. Les Playoffs sont plus que jamais à portée de main, mais ne sont qu’une étape bien connue pour un groupe qui ne veut qu’une chose : le titre.