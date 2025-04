Les Rockets mettent fin à la série de 11 victoires du Thunder (125-111)

Houston a infligé cette nuit au Thunder sa plus grosse défaite depuis près d’un mois. Jalen Green a été énorme (34 points) et a permis aux Rockets de jouer un match qui n’a pas été serré très longtemps. Shai Gilgeous-Alexander n’a lui pas connu une grande soirée, laissant la place de meilleur joueur d’OKC à Jalen Williams pour la soirée.

Le Thunder n’ira pas chercher les 70 victoires en régulière cette saison. Il faudra repasser, mais le choix semble avoir été acté avec une telle rencontre : les hommes de Mark Daigneault sont officiellement entrés dans leur période de conditionnement et de repos pour préparer les Playoffs. Face aux visiteurs, les Rockets n’ont pas particulièrement forcé leur talent, avec un écart qui s’est creusé assez vite une fois le premier quart-temps terminé, puis très bien géré par Houston.

Jalen Green (34 pts) and Alperen Sengun (31 pts) boost the Rockets past the NBA-best OKC Thunder!

Houston’s 14-2 in the last 16 games 📈🚀 pic.twitter.com/uNBUpokkPv

— NBA (@NBA) April 5, 2025

OKC a tenté de jouer la carte du run pour revenir au début du 4e quart, mais H-Town a bien négocié le léger temps faible en jouant sur sa valeur sûre du soir : Jalen Green. Attention, ce n’est pas qu’on dise qu’il ne l’est pas en temps normal, mais c’est d’abord pour souligner son excellente prestation face au meilleur bilan de la ligue. 34 points, 4 rebonds, 5 passes à 11/24 au tir et 9/10 aux lancers. On retient de cette ligne ses paniers décisifs pour mettre définitivement le Thunder au tapis, alors que l’écart commençait à se réduire un peu dangereusement. Alperen Sengun s’est aussi bien illustré avec 31 pions.

Pour les Éclairs justement, peu de motifs de satisfaction autour d’une rencontre clairement guidée par la volonté de tranquillement laisser la régulière dans le rétro et de se préparer aux Playoffs. On note néanmoins le record de tirs à 3-points personnel battu par Chet Holmgren avec un 6/8 du parking, et l’excellent match de Jalen Williams, qui a répondu à Green avec 33 points.