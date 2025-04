Alors qu’il est sur le point de disputer le Final Four de la March Madness ce week-end, Cooper Flagg continue de collectionner les récompenses individuelles. Le phénomène de Duke vient d’être nommé Joueur de l’Année par l’Associated Press.

Parmi les nombreux trophées remportés par Cooper Flagg en cette fin de saison NCAA (vous pouvez les retrouver ici et là), celui-ci est le plus prestigieux.

L’AP Player of the Year récompense chaque année le meilleur joueur universitaire, qui revient donc au futur numéro un de la Draft 2025. Flagg rejoint ainsi Kevin Durant, Anthony Davis et Zion Williamson sur la liste des rares freshmen (joueur de première année) ayant remporté ce trophée.

En 36 matchs cette saison, le phénomène de Duke envoie 18,9 points, 7,5 rebonds, 4,2 passes, 1,3 contre et 1,4 interception par match, aidant ainsi les Blue Devils à retrouver les sommets du basket universitaire.

Cooper Flagg is the AP Player of the Year 🔥 pic.twitter.com/4gKjQWqDVJ

— The Field of 68 (@TheFieldOf68) April 4, 2025

Cooper Flagg a reçu le prestigieux trophée ce vendredi lors d’une conférence de presse dédiée, devant ses coéquipiers de Duke qui ont tenu à assister à l’événement.

“Je suis très exigeant, j’ai des attentes très élevées. Je sais à quel point j’ai travaillé, combien d’heures j’ai passé à m’entraîner et à bosser dur.” – Cooper Flagg (via AP)

Ce week-end, pendant qu’il essayera d’emmener Duke au sommet de la March Madness, Flagg pourrait aussi décrocher le trophée Naismith College Player of the Year (décerné dimanche), histoire de faire le grand chelem.

Source texte : Associated Press

Squad came thru for the AP POTY‼️

👏 @Cooper_Flagg pic.twitter.com/0zi44Lf1k1

— Duke Men’s Basketball (@DukeMBB) April 4, 2025