NCAA : Cooper Flagg remporte le Trophée Oscar Robertson

En pleine préparation pour le Sweet 16 de la March Madness avec Duke, Cooper Flagg continue de collectionner les récompenses après sa superbe saison freshman. Il vient de remporter le Trophée Oscar Robertson.

Ce trophée, décerné par la U.S. Basketball Writers Association (USBWA), récompense chaque saison le meilleur joueur universitaire de l’année. Ce n’est que la quatrième fois qu’un freshman (joueur de première année) remporte ce trophée. Les trois autres avant Cooper Flagg ? Kevin Durant (2007), Anthony Davis (2012) et Zion Williamson (2019). Cela vous place un homme.

Cooper Flagg was named the National Player of the Year & the National Freshman of the Year by the USBWA (Oscar Robertson trophy).

He becomes just the fourth freshman to ever win both awards:

– Kevin Durant

– Anthony Davis

– Zion Williamson

– Cooper Flagg

Congrats, COOP! pic.twitter.com/f2ezmh6sSd

— Rick Heidrick (@rheidrick24) March 25, 2025

En plus du trophée de Joueur de l’Année, Flagg a logiquement aussi été élu Freshman de l’Année par l’USBWA. Au cours de sa première saison à Duke, Coop’ a très clairement répondu aux grosses attentes placées en lui, tournant à 18,7 points (49% au tir, 36% à 3-points), 7,5 rebonds, 4,2 passes, 1,3 contre et 1,4 interception de moyenne au sein de la meilleure équipe du pays.

Cette superbe campagne pourrait permettre à Cooper Flagg de décrocher encore d’autres récompenses. Parmi elles ? Le Naismith College Player of the Year, sans doute le plus prestigieux de tous. Flagg fait partie des quatre finalistes avec Johni Broome (Auburn), Walter Clayton Jr. (Florida) et Braden Smith (Purdue). Le vainqueur sera annoncé le 6 avril prochain.

Source texte : goduke.com

