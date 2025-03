Jimmy Butler : “Je n’ai rien à dire à Pat Riley et il a intérêt à n’avoir rien à me dire !”

Les Warriors viennent peut-être de réaliser leur pire match depuis la deadline avec cette défaite 112 – 86 contre le Heat. Pourtant, l’attention était tournée ailleurs que sur le résultat. Jimmy Butler revenait pour la première fois à Miami, et l’ambiance avec Pat Riley n’a pas l’air des plus joviales.

Ça avait beau être “un match comme les autres” pour Jimmy Butler, le public, lui, ne pouvait pas s’empêcher d’attendre quelque chose de spécial dans ces retrouvailles sous haute tension. Surprise surprise, le ton était donné avant même le coup d’envoi. L’ailier des Warriors a été interrogé par Taylor Rooks sur ce qu’il attendait d’une potentielle discussion avec Pat Riley, voici ce qu’il a répondu :

“Je n’ai rien à dire à Pat et il a intérêt à n’avoir rien à me dire !”

“I have nothing to say to Pat, and Pat better have nothing to say to me”

Jimmy Butler had this to say to @TaylorRooks ahead of his return to Miami 🫣 pic.twitter.com/RSdPUeBamA

— NBA on TNT (@NBAonTNT) March 25, 2025

Ambiance maximale entre les deux, mais en même temps, est-ce qu’on s’attendait vraiment à autre chose ? La séparation a certainement été encore plus compliquée que ce que l’on pense. Alors public avide d’histoires et de dramas, sortez les popcorns et installez-vous confortablement, parce qu’on risque d’en apprendre des belles dans quelques mois/années. Il nous manque juste un petit post Insta de Kevin Love pour commenter tout ça !

En attendant, Jimmy Buckets a été bien moyen pour son retour à South Beach et les Warriors vont devoir se relever de cette défaite bien moche, eux qui avaient déjà perdu leur dernier match contre les Hawks. Le prochain rendez-vous, c’est contre les Pelicans dans deux jours. Rencontre largement abordable pour les hommes de Steve Kerr, qui seront sans doute bien aidés par le retour de “ce diable de Curry”.

Source texte : NBAonTNT