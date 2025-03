En dominant les Kings cette nuit, Shai Gilgeous-Alexander et ses camarades du Thunder ont atteint la barre symbolique des 60 victoires cette saison. Si on prend les bilans depuis l’emménagement à OKC, c’est un record de franchise égalé !

Le Thunder version 2024-25 vient d’égaler son aîné de 2012-13, lorsque Kevin Durant et Russell Westbrook menaient la charge ensemble. 60 victoires, c’est pas un mince accomplissement pour la jeune bande d’OKC, qui continue d’impressionner les observateurs semaine après semaine. Dans le sillage d’un Shai Gilgeous-Alexander “MVPesque”, le Thunder égale ainsi le meilleur bilan de son histoire à Oklahoma City. Et le plus drôle dans tout ça ? Il reste 10 matchs pour bétonner le record.

Avec 60 victoires cette saison, le Thunder égalise le record de franchise qui avait été réalisé en 2012-13 par KD, Westbrook et compagnie.

Il reste encore 10 matchs à jouer, ça va placer le nouveau record très très haut. pic.twitter.com/qMBIaMXa5n

On ajoute quand même un petit astérisque pour les puristes car le vrai record de franchise n’est pas encore acté pour SGA et compagnie. Le Thunder étant la nouvelle appellation des Sonics, les bilans et records de ces derniers comptent aussi dans l’histoire d’OKC. Et Seattle avait réussi trois saisons à plus de 60 victoires dans les 90’s dont une à 64 victoires en 1996 avec Gary Payton à sa tête. En remportant 5 de ses 10 derniers matchs cette saison, le Thunder 2025 pourra ainsi mettre son nom tout en haut des bouquins d’histoire de la franchise.

