Suite à leur défaite contre les Hawks 124 à 115, les Warriors se doivent de relever la tête au plus vite en l’absence de Stephen Curry. Cela passera par une victoire, ce mardi, contre une équipe bien connue d’un membre de l’organisation : le Heat de Miami, ancienne franchise de Jimmy Butler.

On le sait, la séparation entre le Miami Heat et Jimmy Butler n’a pas été des plus tranquilles. Suspendu plusieurs fois avant d’être définitivement mis à l’écart, on avait l’impression d’assister à une engueulade de couple, avec en prime, les posts Insta de tonton Kevin Love qui commentait la querelle en direct (merci Kevin).

Mais tout ça c’est du passé. Échangé à la deadline contre Andrew Wiggins. Jimmy B a trouvé une nouvelle jeunesse sous le maillot des Warriors. Une paix intérieure qui, néanmoins, n’efface pas quelques regrets vis-à-vis de son passage au Heat. C’est en tout cas ce qu’on devine, lorsque la question de son regard sur son aventure en Floride lui est posée par ESPN, en amont de leurs retrouvailles en tant qu’adversaires ce mardi.

“On était pas mauvais. […] On a pas gagné comme on était supposé le faire alors, je sais pas. On a fait quelques runs sympathiques. On s’est bien marré. Je crois que c’est tout ce qu’on a fait.”

On pourrait s’attendre à un “revenge game” complet de la part de l’ailier américain, mais lui, n’a pas l’air de voir les choses sous cet angle :

“Ouais, j’ai été transféré de là-bas. Ouais, ça ne s’est pas terminé comme les gens l’auraient voulu etc, etc. Mais maintenant c’est tellement derrière moi. Je n’y pense même plus. […] Pour moi c’est juste un match comme les autres”

On remercie quand même Draymond Green, qui quelques instants plus tard contredira complètement les dires de son coéquipier, en disant qu’il sait que c’est un match important pour lui, du grand Draymond finalement. Mais la page semble définitivement tournée pour Jimmy Butler. Plus aucun sentiment pour son ex, les retrouvailles ne seront qu’une soirée de travail de plus pour Jimmy Buckets.

Rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi, 00h30, pour y assister.

