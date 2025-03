NBA Top 10 All-Time : les joueurs qu’on aimerait voir bagués

LUNDI = TOP 10 ! Une semaine sur deux, retrouvez un Top 10 actuel ou un Top 10 All-Time, avec de nouvelles thématiques et des débats bien tranchés. Aujourd’hui, on va parler de bagouzes et de préférences. Quels joueurs aimerions-nous voir décrocher un titre en NBA ?

Pour retrouver l’intégralité de nos vidéos, voilà la chaîne YouTube qu’il faut mettre en favori

Il y a une question de mérite dans le Top 10 du jour, mais pas que, les préférences et sensibilités personnelles rentrent également en jeu. Un mélange parfait entre arguments objectifs et déraisonnables, entre discussions statistiques et sentimentales. À chacun son Top 10 et pourtant il y a presque des évidences qui sont blasphèmes si oubliées.

C’est parti pour une heure avec nos Hexperts pour débattre, manger et se régaler. Et vous quel est votre Top 10 du jour ?