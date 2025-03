Kyshawn George : une saison rookie pleine de promesses pour le Suisse des Wizards

Sélectionné avec le 24e choix de la dernière Draft, Kyshawn George a prouvé tout au long de sa saison rookie qu’il aurait pu être choisi bien plus haut en juin dernier. Le Suisse s’est régalé à Washington et fait partie intégrante du projet de reconstruction dans la capitale américaine.

Au moment de l’annonce de la fin de carrière d’Evan Fournier en NBA, nous écrivions qu’il représentait, pour une génération de français arrivés après l’ère Tony Parker, la preuve qu’un tricolore pouvait être un scoreur dans la Grande Ligue.

Kyshawn George prend la même trajectoire pour la Suisse. Bien sûr, il n’est pas le premier joueur NBA venu de la Confédération, Thabo Sefolosha et Clint Capela l’ont devancé, mais il est le premier à avoir un profil offensif et grisant. Un style de jeu qui peut émerveiller les nouvelles générations, leur faire briller les yeux.

Ce samedi, le rookie des Washington Wizards a réussi son premier double-double en NBA ! 15 points et 10 rebonds contre les Knicks accompagnés de 4 passes décisives et 3 interceptions. Une belle performance, parfaitement dans la lignée de ce qu’il a déjà produit plus tôt dans la saison. 20-6-4 contre les Warriors en novembre, 24-4-4 contre Phoenix en janvier, 23-7-2 contre le Jazz en mars : l’arrière n’a pas connu de rookie wall.

Au contraire, plus la saison avance, plus il trouve ses aises. Kyshawn George gagne en régularité et, depuis le début du mois de février, tourne à 11,4 points, 5,5 rebonds et 3,2 passes de moyenne. Sur l’ensemble de la régulière, il est un des quatre seuls rookies de l’histoire avec plus de 60 interceptions, 50 contres et 100 tirs à 3-points avec Jayson Tatum, Victor Wembanyama et Shane Battier.

Mais au-delà des statistiques, c’est l’impression visuelle qui est marquante lorsque l’on regarde jouer le Suisse. Il est impossible d’allumer un match des Washington Wizards (et non ce n’est pas la fin de la phrase) et de ne pas le scruter avec attention. Autant dans son style physique que dans sa manière de jouer, il y a quelque chose de différent chez l’arrière. Cette pointe de folie et de culot qui rend extrêmement optimiste lorsqu’on pense à la suite de sa carrière.

Kyshawn George ne manque pas de confiance, il prend des tirs difficiles, et les rentre souvent, tente des drives ambitieux, mais la chance sourit souvent à ceux qui le sont. Il travaille sur son jeu pendant les matchs, c’est clair et net, alors il est naturel que les progrès viennent au fil des rencontres.

Combattif aux rebonds avec son double-mètre à peine dépassé, actif sur l’homme, comme sur les lignes de passes, il ne se contente pas de seulement faire ce qui brille sur un parquet. George donne tout pour devenir un joueur complet.

Si ses pourcentages ne sont pas encore à la hauteur, son geste de tir est fluide, son range est grand et sa production statistique en NCAA (41% de loin aux Miami Hurricanes) montre que les shoots vont rapidement commencer à tomber avec plus de régularité.

Il y aura beaucoup de prétendants aux NBA Rookie-Teams en fin de saison, tant les productions statistiques des uns et des autres sont proches et Kyshwawn George sera un prétendant. Mais l’important n’est pas là, à Washington, le Suisse a impressionné et semble destiné à faire partie du projet.

Bub Carrington – Kyshawn George – Bilal Coulibaly – Cooper Flagg et Alexandre Sarr, une line-up qui doit faire baver toute la capitale et la francophonie. Un doux rêve pour le moment, mais en vivant le sien, George rapproche un peu plus les fans des Wizards d’une réalité plus agréable que celle de ces dernières saisons.

Le natif de Monthey ne cesse plus de le faire et, après avoir convaincu à Chalon et Miami, il est en train de s’occuper de Washington et de la NBA. Le canton du Valais influence la Suisse, la Suisse influence le monde !

Source texte : Greg Finberg