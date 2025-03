Stephen Curry devrait revenir vendredi face aux Pelicans

Absent cette nuit à Miami, Stephen Curry n’a pas participé à la déroute des Warriors lors du grand retour de Jimmy Butler. Mais le sniper de San Francisco devrait retrouver les parquets dans deux jours.

C’est le coach des Warriors Steve Kerr qui a annoncé la nouvelle via ESPN.

“Connaissant le calendrier, sachant que nous avons deux jours de repos à venir, cela fera une semaine complète quand il reviendra. Nous nous attendons à ce qu’il revienne à la Nouvelle-Orléans.”

En plein road-trip, Golden State affrontera les Pelicans ce vendredi.

Warriors rule Steph Curry out after he felt something late in his workout on Monday. Steve Kerr hopes Curry will be ready to play on Friday at New Orleans. https://t.co/0ltkdg8skk

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) March 25, 2025

Curry a manqué les deux derniers matchs des Warriors à cause de sa contusion au niveau du pelvis. Résultat : deux défaites pour Golden State, contre Atlanta et Miami en déplacement. Un retour face au Heat cette nuit était initialement envisagé mais Steph ne se sentait pas totalement rétabli. Cela devrait être le cas en cette fin de semaine si tout se passe comme prévu. De quoi relancer les Dubs ?

Golden State est aujourd’hui dans une lutte acharnée pour une place dans le Top 6 de la Conférence Ouest, synonyme de qualification directe pour les Playoffs. Sur une grosse dynamique depuis l’arrivée de Jimmy Butler, les Warriors ne peuvent néanmoins pas se permettre de lâcher trop de matchs dans le sprint final.

Stephen Curry et ses copains (41 victoires – 31 défaites) n’ont aujourd’hui qu’un demi-match d’avance sur les Clippers (40-31) et les Wolves (41-32).

Source texte : ESPN