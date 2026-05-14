Highlights : les 30 points de James Harden dans le Game 5 !

James Harden a été le meilleur joueur de son équipe lors du Game 5 crucial entre les Detroit Pistons et les Cleveland Cavaliers. Il a compilé 30 points, 8 rebonds, 6 passes décisives, 3 contres et 1 interception.

Dans cette demi-finale de Conférence, les Cleveland Cavaliers vont au rythme de James Harden. Le Barbu a fait deux premiers mauvais matchs et s’est réveillé ensuite. Résultat, son équipe reste sur trois victoires consécutives. Cette nuit, dans le Game 5, il a maintenu son équipe dans la partie avant de la faire gagner. Voici ses highlights !