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Highlights : les 30 points de James Harden dans le Game 5 !

Le 14 mai 2026 à 09:35 par Robin Wolff

James Harden Cavs 10 février 2026
Source image : YouTube

James Harden a été le meilleur joueur de son équipe lors du Game 5 crucial entre les Detroit Pistons et les Cleveland Cavaliers. Il a compilé 30 points, 8 rebonds, 6 passes décisives, 3 contres et 1 interception.

Le résumé du match :

Dans cette demi-finale de Conférence, les Cleveland Cavaliers vont au rythme de James Harden. Le Barbu a fait deux premiers mauvais matchs et s’est réveillé ensuite. Résultat, son équipe reste sur trois victoires consécutives. Cette nuit, dans le Game 5, il a maintenu son équipe dans la partie avant de la faire gagner. Voici ses highlights !

Tags : cleveland cavaliers, Highlights, James Harden

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