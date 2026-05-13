Une grande soirée pour les tricolores en WNBA, avec un superbe duel entre Carla Leite, Pauline Astier et Marine Johannès à Portland. Le basket féminin français brille outre-Atlantique !

Les résultats de la nuit :

Dallas Wings – Atlanta Dream : 72-77

: 72-77 Phoenix Mercury – Minnesota Lynx : 84-88

: 84-88 Portland Fire – New York Liberty : 98-96

Elles ont surnagé dans ce duel entre Fire et Liberty. Carla Leite (21 points, 8/14) , Pauline Astier (24 points à 10/14, record personnel en WNBA) et Marine Johannès (18 points, 6/11) dans le top 4 des meilleurs marqueuses de la soirée, avec une Leite très clutch en fin de partie, notamment.

OK donc pour résumer ce Fire – Liberty :

🔹3 Françaises dans le Top 4 des meilleures marqueuses du match : Pauline Astier (24 pts), Carla Leite (21 pts) et Marine Johannès (18 pts)

🔹MJ égalise sur un one-leg à 3-points dans les 2 dernières minutes

🔹Carla Leite clutch dans la… pic.twitter.com/Y40OrzyOm2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2026

Devant 19 335 personnes venues faire salle comble au Moda Center de Portland, le Fire s’est offert une victoire de prestige sur un buzzer beater de Sarah Ashlee, qui a bien senti son déplacement sous le cercle pour avoir le rebond. En retard, Johannès ne peut que regarder la joueuse de l’Oregon tuer le match. Pauline Astier, qui réalise un match pourtant remarquable, se fait attraper pour une violation des 3 secondes dans la raquette sur la balle de match du Liberty… et le Fire récupère donc la première victoire en WNBA de son histoire. On s’en souviendra !

WNBA’s newest expansion team Portland Fire just beat the Liberty at the buzzer. You can’t make this up. pic.twitter.com/N3Ct2QnMQA

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 13, 2026

Le programme du soir :