Le 13 mai 2026 à 11:21 par Nicolas Meichel

En marge des Playoffs, le Draft Combine anime l’actu NBA cette semaine du côté de Chicago. C’est le moment où les futurs rookies sont évalués minutieusement à travers différents exercices. Au niveau de la détente, un certain AJ Dybantsa a particulièrement impressionné.

Le Draft Combine, passage incontournable des meilleurs prospects NBA

Considéré par beaucoup comme le favori pour être sélectionné en numéro 1 à la prochaine Draft, Dybantsa possède des capacités athlétiques assez exceptionnelles.

Nouvelle preuve en images :

AJ Dybantsa (1er choix potentiel) a été mesuré avec la plus grosse détente au NBA Draft Combine.

1m06 ! 😲😲pic.twitter.com/CqTbCXXB4p

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1m06 de détente, c’est tout simplement le meilleur score du Draft Combine 2026.

De quoi solidifier un peu plus son statut de monstre athlétique. Sachez aussi qu’AJ Dybantsa a été mesuré à 2m04 sans chaussure, une taille parfaite pour occuper le poste d’ailier dans la NBA moderne.

Les plus grosses détentes jamais enregistrées au Combine

Le Combine résumé en quelques tweets

Je vois pas mal de commentaires sur les limites d’AJ Dybantsa au shoot après la diffusion de cette vidéo hier.

C’est pas son point fort, mais juger le potentiel du bonhomme sur une séquence d’1 mn lors d’un Combine, ça me parait un poil prématuré. 🙂pic.twitter.com/9fktlJvhoy

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Darryn Peterson, considéré comme le plus gros talent offensif de la Draft, a enchaîné les ficelles au NBA Draft Combine.

19/25 au shoot à 3-points (spot-up / sans mouvement).

🔥🔥pic.twitter.com/lZXmmDvQ30

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Cam Boozer, projeté dans le Top 3 de la Draft, a marqué des points lors du Draft Combine.

19/25 à 3-points (spot-up) et convaincant dans les mesures + différents exercices d’agilité / vitesse / mobilité.pic.twitter.com/MX2eCP6zKt

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Caleb Wilson est projeté dans le Top 4 de la Draft notamment grâce à son très gros potentiel défensif.

Mobilité + polyvalence + qualités athlétiques, ça peut faire des ravages au plus haut niveau !pic.twitter.com/rxG4gyjKiI

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Je suis tellement hypé par Caleb Wilson et la mentalité du garçon :

« Je veux rendre les choses personnelles comme Michael Jordan. Je trouve quelque chose qui m’énerve et je me motive avec ça. »

Quand on lui demande pourquoi une équipe devrait le drafter :

« Je vais transformer… pic.twitter.com/2E9m91dYex

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Plus grande envergure mesurée au NBA Draft Combine 2026 :

Rueben Chinyelu avec 2m32 ! pic.twitter.com/p3MzvSBMNm

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L’Espagnol Aday Mara, pivot de Michigan (champion NCAA), est peut-être le joueur le plus intimidant du Combine :

🔸 2m21

🔸 116 kilos

🔸 Envergure : 2m28

🔸 Taille avec les bras en l’air : 2m97 pic.twitter.com/4EH18Dbunq

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