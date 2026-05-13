Les Spurs ont remporté le Game 5 face aux Wolves cette nuit (126-97), et l’un des artisans principaux de cette victoire est bien évidemment Victor Wembanyama. Wemby a envoyé 18 pions simplement dans le premier quart, le basket champagne !

Si vous cherchiez un résumé des capacités de Victor Wembanyama avec un ballon dans les mains, ne cherchez plus ! Voilà la mixtape du premier quart de Wemby dans le Game 5 face aux Wolves. De près, de loin, peu importe, tout tombe dedans et ça fait 18 points en seulement 9 minutes de jeu. Appréciez :

Tous les highlights du premier quart-temps de Victor Wembanyama.

Pour d’autres, c’est une mixtape de saison… 😭pic.twitter.com/rzZ0v2T62r

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2026

Départ turbo pour claquer au final 27 pions et 17 rebonds avec 3 contres en bonus (à 9 sur 16 au tir). Le V est également devenu le premier Spur à compiler 20 points et 10 rebonds en une seule mi-temps d’un match de Playoffs… depuis Tim Duncan. Vous l’aurez compris, c’était une dinguerie cette nuit !

Nouvelle grosse performance de Victor Wembanyama lors de ce Game 5 face aux Wolves :

🔹 27 points (9/16 au tir)

🔹 17 rebonds

🔹 5 passes décisives

🔹 3 contres

🔹 7/9 aux lancers

Un début en boulet de canon, une suite plus calme en attaque. Mais quel impact en défense… 🙌 pic.twitter.com/cbveH3op85

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2026