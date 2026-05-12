Preview Spurs – Wolves : un énorme Game 5 qui peut faire basculer la série !

Alors que le Thunder a validé sa qualification pour les Finales de Conférence Ouest, les Spurs et les Wolves sont au cœur d’une grosse bataille qui pourrait bien basculer ce soir : Game 5 à venir à San Antonio, 2-2 dans la série, match capital !

A PIVOTAL GAME 5 IN SAN ANTONIO 🍿

Ant Edwards (36p, 16 in 4Q) helped Minnesota close out a thrilling Game 4 and even things up. As the series shifts back to San Antonio, both teams seek a 3-2 lead tonight at 8:00pm/et on NBC & Peacock!

NBA Playoffs presented by @Google pic.twitter.com/iBjPxJ5idv

— NBA (@NBA) May 12, 2026

Dans une série de Playoffs à 2-2, l’équipe qui remporte le Game 5 a quasiment 82% de chances de se qualifier. C’est l’histoire qui le dit. Et cette stat suffit à montrer l’importance de la rencontre de ce soir entre les Spurs et les Wolves.

Comme souvent, les yeux seront rivés sur Victor Wembanyama. Mais peut-être encore plus que d’habitude au vu du contexte : l’Alien a été expulsé au Game 4 pour un vilain coup de coude sur Naz Reid, et il sera intéressant de voir comment lui – mais aussi les Wolves – vont répondre suite à cet épisode. Wemby a évité la suspension et aura à cœur de se rattraper en dominant les Loups comme au Game 3, tandis que Minnesota pourrait bien vouloir se venger.

« Après avoir entendu leur entraîneur (Mitch Johnson) déclarer : ‘Eh bien, je suis content qu’il ait pris les choses en main en mettant un coup de coude à Naz Reid’, je dirais aux Timberwolves que ça fait partie du jeu désormais. Pas de suspension, pas d’amende. Qui va se présenter demain soir pour faire la même chose à Wemby ? » – Draymond Green

Quelque chose nous dit que ça va faire de grosses étincelles.

Autre élément à surveiller : le statut de De’Aaron Fox. Le Renard est touché à la cheville et incertain pour le match. Pourra-t-il tenir sa place ? Et si oui, sa mobilité sera-t-elle réduite ? Ce bobo de Fox pourrait pousser Dylan Harper à sortir une nouvelle grosse perf’, soit en tant que titulaire ou en sortie de banc.

Au milieu de tout ça, Anthony Edwards tentera de sortir une nouvelle perf’ héroïque après ses 36 points en 40 minutes au Game 4. On rappelle qu’Ant-Man revient d’une hyperextension du genou et qu’il n’était même pas censé jouer le début de la série. Ce soir, dans un match qui fait office de tournant, Edwards pourrait bien mettre tout le monde d’accord. Aux Spurs de tout faire pour le limiter, eux qui avaient notamment enchaîné les prises à deux sur lui au Game 2 à San Antonio.

Le match est prévu à 2h du matin heure française, et sera diffusé sur Amazon Prime.