LeBron James : « Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve »

Après l’élimination des Lakers cette nuit face au Thunder, LeBron James a laissé planer le doute concernant la suite de sa carrière en conférence de presse… encore une fois. À 41 ans, le King indique que les prochaines discussions avec sa famille seront décisives. Continuer ? Dave McMenamin (qui cite des sources proches du joueur) affirme, lui, que LBJ devrait rempiler pour une saison… à condition de jouer le titre.

Si l’on en croit Dave McMenamin, reporter pour ESPN, LeBron n’en a pas fini avec le basket, même après le sweep encaissé face au Thunder dans ces demi-finales de conf’.

« Depuis le All-Star Game, tous les signaux indiquent qu’il va continuer à jouer en NBA, mais est-ce que ce sera à Los Angeles ? […] Le paramètre le plus important dans sa décision, c’est de pouvoir jouer le titre »

Il faudra donc prendre en compte que LBJ veut une équipe compétitive. Les Lakers peuvent avoir un espoir mais il faudra du changement et surtout il faudra reparler « money » avec le King… Interrogé après l’élimination, LeBron est quant à lui resté très prudent sur son avenir :

« Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je vais discuter et passer du temps avec ma famille. Quand j’aurai pris ma décision, vous serez au courant »

LeBron James on his future:

« I don’t know what the future holds for me … I’ll go back and recalibrate with my family and talk with them, spend some time with them, and when the time comes, you guys will know what I decide to do.”pic.twitter.com/zTpxHWi00T

— Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 12, 2026

Malgré la déception, le quadruple champion NBA refuse toutefois de parler d’échec lorsqu’il évoque cette saison : « J’ai tout donné sur le terrain. Je ne considère pas cette saison comme un échec ».

Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour l’avenir du King et des Lakers, même si les plus optimistes y verront des signes. LeBron va nous tenir éveillés… et attention à la dinguerie cet été !