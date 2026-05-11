En marge des Playoffs NBA, le dossier Giannis Antetokounmpo va animer l’actu des prochaines semaines : les Bucks seraient à l’écoute des offres et un transfert du Freak pourrait tomber d’ici la Draft du 23 juin prochain.

Préparez-vous : les rumeurs autour de Giannis vont repartir de plus belle.

Après une accalmie de quelques semaines post trade deadline, l’insider Shams Charania (ESPN) a remis une pièce dans la machine ce lundi soir :

🚨 C’est reparti pour un tour !

Selon @ShamsCharania, les Bucks sont officiellement ouverts aux discussions quant au transfert de Giannis Antetokounmpo.

Son départ du Wisconsin cet été se rapproche à grands pas ! 🦌 pic.twitter.com/GAQAstFcgJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 11, 2026

Après la Loterie qui a livré son verdict hier, et avec le Draft Combine qui doit commencer aujourd’hui, de nombreux dirigeants NBA se retrouvent du côté de Chicago cette semaine. De quoi nourrir les discussions sur le dossier Giannis.

Plus que jamais, l’aventure du Freak à Milwaukee semble s’approcher de son terme. Ni Giannis ni les Bucks n’ont pour l’instant déclaré définitivement leur volonté de divorcer, mais ça paraît inévitable au vu des signaux envoyés de chaque côté.

Les Bucks restent sur une saison à seulement 32 victoires et n’ont même pas participé aux Playoffs. Giannis a répété à plusieurs reprises sa volonté de jouer le titre, lui qui sera éligible à une extension en octobre prochain avant d’entamer sa dernière année de contrat (il a une player option sur 2027-28). On rappelle aussi que le Freak a terminé la saison à l’infirmerie et a été frustré par la manière avec laquelle son équipe a géré sa blessure.

The Milwaukee Bucks are open for business on trade calls and offers for two-time MVP Giannis Antetokounmpo entering the NBA combine and over six weeks away from the draft, sources told ESPN.

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— Shams Charania (@ShamsCharania) May 11, 2026

Dans les discussions à venir, les Bucks vont évidemment demander la lune en échange de Giannis : des jeunes joueurs prometteurs et une ribambelle de picks de draft.

Le Heat, les Warriors, les Celtics, les Cavaliers, les Wolves, les Knicks ou encore les Lakers pourraient se montrer agressifs pour obtenir Antetokounmpo, après avoir déjà tâté le terrain à la deadline de février. La situation contractuelle de Giannis permettra à ce dernier de diriger les négociations, étant donné qu’il peut potentiellement être agent libre en 2027.

Selon Shams Charania, les Bucks – désormais coachés par Taylor Jenkins – ne ferment pas totalement la porte à un transfert visant à convaincre Giannis de rester à Milwaukee, mais on voit mal comment la franchise du Wisconsin pourrait réussir à faire un gros coup au vu de leurs assets limités.

Vous l’avez compris, on a probablement déjà vu le dernier match de Giannis Antetokounmpo sous le maillot des Bucks. Reste à voir désormais sous quel uniforme il jouera son prochain. Réponse lors du mois à venir ?