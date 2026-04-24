Taylor Jenkins est le nouveau coach des Milwaukee Bucks !

Les Milwaukee Bucks ont trouvé leur nouveau coach ! Et c’est Taylor Jenkins qui succédera à Doc Rivers, fraîchement remercié après un passage plus que moyen. L’ancien coach des Memphis Grizzlies arrive dans une franchise malade, qui a besoin de renouveau et qui sera ravie de s’appuyer sur la vision d’un coach avec de vraies idées de jeu…

🚨🚨🚨 OH WOW 😱

MILWAUKEE A DÉJÀ TROUVÉ SON NOUVEAU COACH. C’EST TAYLOR JENKINS, L’ANCIEN DES GRIZZLIES QUI DÉBARQUE ! 🙌 https://t.co/B5vE683ivt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2026

L’info est tombée via Shams Charania : à peine le pot de départ de Doc Rivers terminé, les Bucks ont déjà tourné la page et choisi leur nouveau coach. Taylor Jenkins va donc signer à Milwaukee, lui l’ancien assistant des Bucks sous Mike Budenholzer en 2018-2019. Il débarque dans une franchise clairement en galère, qui rêve de retrouver un semblant de niveau. Sur le papier, Jenkins amène des idées de jeu, du développement de joueurs, une culture… bref, tout ce que les Bucks rêvent de retrouver !

Ce bon vieux Taylor retrouvera Giannis Antetokounmpo (ou pas) et tentera de construire une équipe capable de redonner à Milwaukee sa splendeur d’antan.

Côté CV, on parle quand même du coach le plus victorieux de l’histoire des Memphis Grizzlies (250 victoires pour 214 défaites). Il a atteint les Playoffs à trois reprises en six saisons avec la franchise du Tennessee, avant d’être licencié en mars 2025.

Taylor Jenkins a coaché les Grizzlies entre 2019 et 2025.

Il n’y a pas fait que des bons choix, mais l’équipe qui a ramené de la hype à Memphis avec Ja Morant et ses potes… c’est la sienne.

Il était déjà passé aux Bucks en tant qu’assistant lors de la saison 2018-19 ! 🦌 pic.twitter.com/oweadxhxky

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Le changement c’est maintenant ?

Pour rappel, les Bucks sortent d’une saison 2025-26 catastrophique avec un bilan de 32 victoires pour 50 défaites, mettant fin à une série de neuf participations consécutives en Playoffs. Et Jenkins arrive après le passage d’un Doc Rivers solide (lol), qui laisse la franchise sur un bilan de 97-103 en trois saisons (pas ouf, hein ?)… il était temps que ça change !

Et du changement, il pourrait y en avoir encore plus cet été à Milwaukee. On a tous plus qu’entendu parler du cas Giannis Antetokounmpo… alors maintenant, place à l’action. Partira ? Partira pas ? Est-ce que l’arrivée de Taylor Jenkins plaît au Greek Freak ? Réponse cet été… en espérant que le plus dur soit passé pour les fans des Bucks.

Source texte : ESPN