NBA Playoffs – Programme : troisième acte entre Wolves et Nuggets !

Trois matchs sont au programme cette nuit dans ces Playoffs NBA. Les Hawks tenteront de prendre l’avantage face aux Knicks tout comme les Wolves face aux Nuggets pendant que les Cavaliers souhaiteront distancer complètement les Raptors.

Hawks – Knicks (1h)

1-1 entre les deux équipes

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New York ne devrait pas être dans cette situation. OG Anunoby et ses coéquipiers ont complètement choké dans la fin du deuxième match et ont rendu, sur un plateau, l’avantage du terrain à Atlanta. Néanmoins, jusque-là sur la série, ils semblent largement au-dessus de leurs adversaires. Mais si Nickeil Alexander-Walker et Jalen Johnson rentrent véritablement dans leur série, les fans de la Big Apple pourraient commencer à suer à grosses gouttes.

Raptors – Cavaliers (2h)

2-0 pour Cleveland

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Une des séries les plus déséquilibrées de ce premier tour pour le moment. Si Toronto n’est pas ridicule, Cleveland semble beaucoup plus fort notamment offensivement. Brandon Ingram est extrêmement critiqué, Jakob Poeltl également. Revenir à la maison peut faire du bien aux Dinos, mais si la logique est respectée, la saison sera presque terminée une fois le soleil levé.

Wolves – Nuggets (3h30)

1-1 entre les deux équipes

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La série la plus attendue de ce premier tour répond aux attentes. Deux matchs serrés aux issues opposées ont eu lieu à Denver. Minnesota a repris l’avantage du terrain et fera tout pour le garder cette nuit, mais la mission s’annonce compliquée, comme toujours lorsque Nikola Jokic et Jamal Murray sont impliqués. Chaque rencontre entre les deux équipes a tendance à virer au classique alors difficile de ne pas déjà se frotter les mains.

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir