AJ Dybantsa se présente à la Draft NBA 2026 !

Pas une grande surprise, mais un moment qui pourrait être important dans le futur d’une franchise NBA. AJ Dybantsa se présente bien à la Draft NBA 2026 et s’avance comme l’un des deux favoris au First Pick de la prochaine cuvée.

Un scoreur dingue de plus s’apprête à rejoindre la NBA. AJ Dybantsa, auteur de plus de 25 points de moyenne lors de son année Freshman à l’université ne s’éternisera pas en NCAA. L’ailier se présentera à la Draft le 26 juin prochain au Barclays Center.

C’est Shams Charania qui a révélé l’information sur ses réseaux sociaux.

BYU’s AJ Dybantsa — the potential No. 1 pick — has declared for the 2026 NBA draft. pic.twitter.com/ugIoWDVUp0

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 23, 2026

L’année dernière, BYU avait placé un de ses prospects dans le Top 10 avec Egor Demin, sélectionné en huitième position par les Brooklyn Nets, mais cette année, l’université peut viser bien plus haut. AJ Dybantsa est une des trois grosses stars de sa cuvée avec Darryn Peterson et Cameron Boozer. Il serait même très étonnant de le voir sortir du Top 2.

Son avenir se jouera en grande partie le 10 mai prochain lors de la Loterie de la Draft. Si les balles de ping-pong s’alignent et placent une équipe avec des besoins au scoring sur les ailes, AJ Dybantsa pourrait bien succéder à Cooper Flagg tout en haut de l’estrade.