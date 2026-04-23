Victor Wembanyama devrait faire le déplacement à Portland avec son équipe des San Antonio Spurs. S’il est encore incertain pour la rencontre de vendredi soir, le Français a déjà refait du cardio et semble récupérer vite de sa chute dans le Game 2 !

La moyenne d’absence d’un joueur NBA après une commotion cérébrale est comprise entre 5 et 7 jours. Si Victor Wembanyama rentre dans cette fourchette, il devrait être de retour soit pour le Game 5, soit pour un éventuel Game 6 de cette série entre les San Antonio Spurs et les Portland Trail Blazers.

Mais le Français semble avancer vite. Shams Charania nous a appris ces dernières heures que Wemby était rentré chez lui directement après le match et sans passer par la case hôpital, qu’il avait repris des exercices cardio-vasculaires et que sa franchise pensait le voir voyager avec l’équipe dans l’Oregon pour le match de vendredi soir. Il reste néanmoins, pour le moment, incertain.

Up to the second latest on Spurs star Victor Wembanyama’s concussion diagnosis for NBA Today: pic.twitter.com/TapvNIW3Um

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 22, 2026

Communication de Playoffs ou vraie chance de retour moins de 72h après la chute ? Difficile à savoir, mais ce qui semble certain, c’est que Victor Wembanyama ne restera pas trop longtemps avec cette chute dans un coin de la tête et sera vite présent pour enflammer les parquets.