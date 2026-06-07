On a passé 24 heures avec Carla Leite : le Vlog TrashTalk !

Une petite escapade en Espagne, ça vous dit ? TrashTalk vous emmène à la rencontre de Carla Leite, la jeune crack du basket français qui fait actuellement des ravages en WNBA sous le maillot de Portland. Envoyez le vlog !

L’arrière de 22 ans nous a ouvert les portes de son quotidien à Saragosse, où on l’a suivie pendant toute une journée. L’occasion de discuter de ses débuts en WNBA avec les Golden State Valkyries, du développement du basket féminin et de sa réputation de tueuse dans le money time à quelques jours de son départ vers Portland.

Avec Tim à la prod et Ben à l’image, dans ce vlog on vous propose de découvrir Carla Leite en dehors des parquets. Entre deux croissants espagnols et une session HORSE sur le playground du coin, le caractère compétitif de la Frenchie rejaillit lors d’une session de mini-golf mémorable. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Bienvenue dans le Leite Show !

On vous souhaite un excellent visionnage, et on a déjà hâte de lire vos commentaires et vos retours !

🔥 ON A PASSÉ 24 HEURES AVEC CARLA LEITE !! 🔥

Nouveau vlog sur YouTube, avec la crack du basket français !! 📹🇫🇷🥐@We_Want_Tacos et @TheyCallMeTim22 sont partis à sa rencontre pendant toute une journée, on a très hâte d’avoir vos retours ! 🙌⛳️

➡️ https://t.co/hsCsFgbsRM pic.twitter.com/mzWVNP6eaA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 7, 2026