Detroit – Orlando : les Pistons sont-ils rassurants…? Apéro TrashTalk

Deux matchs, un partout entre Detroit et Orlando ! Après la déconvenue du Game 1, les Pistons se sont rattrapés au Game 2 mais l’incertitude demeure. Face à une solide défense du Magic, est-ce que Cade Cunningham et sa bande peuvent être convaincants en déplacement ? Ou est-ce que Desmond Bane et Franz Wagner vont se réveiller pour faire basculer la série côté Floride ? On fait le point après deux matchs !

La chaîne YouTube de TrashTalk, paraît que les gens aiment bien