Jaxson Hayes éligible pour jouer avec la Slovénie

L’intérieur américain des Lakers, coéquipier de Luka Doncic à Los Angeles, a obtenu ces derniers jours son passeport slovène qui lui permettra de disputer les compétitions internationales avec la sélection nationale de Slovénie. Dès cet été ?

Une nouvelle recrue exotique pour la sélection portée par Luka Doncic ! Après Mike Tobey, américain connu du circuit européen, notamment en Espagne, voilà que la Slovénie pourrait trouver un nouveau renfort de taille dans la peinture en la personne de Jaxson Hayes. Le coéquipier de Doncic chez les Lakers vient en effet de recevoir son passeport slovène, le rendant éligible à une sélection en équipe nationale.

Jaxson Hayes is officially eligible to play with Luka Doncic on the Slovenia men’s national basketball team 🇸🇮

“We got my Slovenian passport. …It really came through. Luka’s been calling me ‘my Slovenian brother.’ He says it all the time.”

He can play for them in summer… pic.twitter.com/1rmccDyszz

— Basketball Forever (@bballforever_) April 23, 2026

Éliminée lors du TQO du Pirée en 2024 et privée par conséquent de Jeux Olympiques, la Slovénie souhaite revenir le plus vite possible sur le devant de la scène mondiale. Avec une Coupe du Monde l’an prochain (au Qatar), les enjeux sont forts et les équipes solides présentes seront nombreuses. Serbie, France, Allemagne, États-Unis, Canada, Lituanie, pour ne citer que les favoris à un an du tournoi.

Jaxson Hayes pourrait faire ses débuts en basket FIBA les 3 et 6 juillet prochains, face à l’Estonie et la Suède, dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2027.