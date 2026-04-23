Les Suns fustigent l’arbitrage : « Ça commence à devenir ridicule »

Les Phoenix Suns se sont inclinés cette nuit face au Oklahoma City Thunder (120-107) et si l’arbitrage n’est sans doute pas la raison principale de la défaite, des décisions ont fait jaser. Devin Booker et Dillon Brooks ont pris la parole après la rencontre !

Avant toute chose, il est important de rappeler que le Oklahoma City Thunder a eu jusqu’à 26 points d’avance cette nuit et n’a tiré « que » trois lancers-francs de plus que les Phoenix Suns. La victoire est totalement mérité et ne repose pas uniquement sur les épaules des arbitres bien au contraire.

Toujours est-il que certaines décisions lunaires comme une faute technique distribuée à Devin Booker ou un flop grotesque de Chet Holmgren récompensé ont mis le feu aux poudres.

La faute technique en question ⬇️pic.twitter.com/frVWrcK4aq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2026

OKC’s whistle is CRAZY 😭

Chet Holmgren flops and falls on his own, foul on the Suns pic.twitter.com/d9HpHzFAgE

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L’arrière star des Phoenix Suns, pourtant pas connu pour se plaindre régulièrement a réagi de manière virulente en conférence de presse :

« J’ai entendu Alex Caruso lui dire de me donner une faute technique et il l’a fait. En 11 ans, je n’ai jamais attaqué un arbitre directement, mais James [Williams] était absolument nul ce soir, de bout en bout. C’est mauvais pour le sport et son intégrité. Les gens vont commencer à comparer la NBA à la WWE s’ils ne sont pas tenus responsables. » « Je sais que je n’ai pas remporté de titre en NBA, mais j’y suis depuis 11 ans maintenant, alors être traité de cette manière… pour que moi je dise quelque chose à haute voix, c’est grave ! »

Devin Booker en a même rajouté une couche :

« Je sais que je n’ai pas remporté de titre en NBA, mais j’y suis depuis 11 ans maintenant, alors arriver être traité de cette manière… pour que moi je dise quelque chose à haute voix, c’est grave ! »pic.twitter.com/ukMZDuPY2K

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Un constat partagé par son lieutenant Dillon Brooks :

« Vous devriez interviewer les arbitres. Ça devrait être une nouvelle règle en NBA. Les arbitres doivent s’expliquer parce que c’est en train de devenir ridicule. On peut le voir. Ça commence à devenir explosif. Ils n’ont pas de contrôle sur le terrain. Ils ne sifflent que d’un seul côté. »

Le Thunder est régulièrement pris à parti par leurs adversaires. La défense très physique de joueurs comme Lu Dort ou Alex Caruso combinée à la capacité de Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams de gratter des lancers-francs peut grandement frustrer.

Les Suns vont devoir s’adapter et trouver d’autres solutions pour embêter les champions en titre dans cette fin de série, mais ce qui est certain, c’est que le message auprès des arbitres est passé !