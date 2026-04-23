Le Oklahoma City Thunder ne rencontre aucun problème face aux Phoenix Suns. Deuxième victoire en deux matchs (120-107) et l’impression d’être largement au-dessus. Ils ont même compté jusqu’à 26 points d’avance cette nuit.

Est-ce la série la plus déséquilibrée du Premier Tour de ces Playoffs 2026 ? Sans doute. Seuls les Lakers, les Cavaliers et le Thunder n’ont pas encore perdu de matchs et si un léger espoir existe encore pour les Raptors et les Rockets, les Suns, eux, semblent définitivement largués.

La saison des hommes de Jordan Ott est magnifique, mais face aux champions en titre, ils tombent simplement face à plus fort qu’eux dans cette post season. Dillon Brooks et Devin Booker ont marqué 52 points en cumulé cette nuit et pourtant Phoenix n’y a jamais cru.

🚨 THUNDER 120 – 107 SUNS

Nouvelle victoire maîtrisée d’OKC à la maison. Les hommes de Mark Daigneault ont compté jusqu’à 26 points d’avance avant de relâcher en toute fin de match.

SGA (37 points) a une nouvelle fois été impérial mais on va surveiller l’évolution de la… pic.twitter.com/nk4X3kDiek

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Le Thunder a eu jusqu’à 26 points d’avance et se sont permis de se relâcher un petit peu en fin de partie. Shai Gilgeous-Alexander a été un vrai leader avec 37 points et 9 passes décisives, la deuxième meilleure marque au scoring de ces Playoffs derrière les 39 de Cade Cunningham dans le Game 1 face au Magic.

Tout n’est pas rose non plus à OKC avec une très mauvaise nouvelle ce mercredi. Jalen Williams est sorti de la rencontre et a « aggravé sa blessure aux ischios-jambiers » selon Mark Daigneault. La durée d’indisponibilité n’est pas encore connue, mais pourrait constituer le premier gros obstacle dans le chemin vers le back-to-back.

Jalen Williams semble s’être blessé sur cette action du troisième quart-temps…

Il n’est pas revenu en jeu ensuite.

On espère que rien de grave pour le lieutenant de SGA qui enchaîne les pépins de santé cette saison 🤞pic.twitter.com/pO7K9URpg5

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Les Suns tenteront de « profiter » de cette absence dès samedi soir 21h30 pour garder un petit espoir dans cette série.