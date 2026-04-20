Pistons – Magic (101-112) : Orlando crée la première vraie surprise des Playoffs !

Il y a 48h, peu de fans NBA voulaient voir le Orlando Magic en Playoffs. Cette nuit, les hommes de Jamahl Mosley ont prouvé qu’ils méritaient leur place en prenant le meilleur départ face aux Detroit Pistons. Victoire 112 à 101, 1-0 dans la série.

Tous les doutes entourant cette équipe des Detroit Pistons à l’aube des Playoffs ont été appuyés lors de ce premier match. Manque de shoot, de création derrière Cade Cunningham et d’expérience, trois des raisons qui ont couté la victoire aux leaders de la Conférence Est cette nuit.

La rencontre a eu des airs de cycle éternel. Un genre de comique de répétition floridien qui a fini par faire craquer JB Bickerstaff et ses hommes. Les coéquipiers d’un bon Jalen Suggs, surtout lors du premier quart-temps, ont pris une dizaine de points d’avance. MoTown s’est rapproché sans revenir complètement au score, les visiteurs ont récupéré un léger matelas et ainsi de suite pendant les 48 minutes. Au final, les 8e de l’Est ont réussi la surprise 112 à 101.

🚨ORLANDO VALIDE L’UPSET, 101-112 !

Grosse victoire du Magic à Detroit, après un match où ils ont eu les bonnes réactions collectives, un jeu intense d’entrée face à des Pistons pas à l’heure des Playoffs.

Très solide Paolo Banchero dans l’impact et la création de jeu.

1-0… pic.twitter.com/1Mre0Kym4M

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2026

Paolo Banchero a assumé son statut de leader en réalisant une belle partie polyvalente, mais a surtout été très bien entouré. Wendell Carter Jr a complètement mangé Jalen Duren des deux côtés du parquet et Franz Wagner, maladroit jusqu’aux 12 dernières minutes, s’est réveillé au moment qui comptait le plus.

En face Cade Cunningham (39 points) a été complètement isolé. La mauvaise performance de Jalen Duren a déjà été évoquée, mais se doit d’être répétée tant les lumières des Playoffs ont brillé beaucoup trop fort dans ses pupilles. Ausar Thompson et Tobias Harris pourront également difficilement faire pire. Plus globalement, c’est la défense collective qui a pêché et fait la différence.

Trop de tirs ouverts manqués, Cade a aussi forcé sur la toute fin (mais c’est VRAIMENT pas le gars à blâmer hein).

Jalen Duren fantômatique. Rythme jamais vraiment contrôlé.

Les Pistons vont le lâcher, y’a bien trop de choses qui n’ont pas marché ce soir collectivement.

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Une série physique et peu adroite (moins de 32% à 3-points pour les deux équipes cette nuit) nous attend. Et c’est le Magic qui a su imposer la plus grosse intensité et le volume de jeu le plus large lors de ce Game 1. La réaction des Pistons est attendue d’urgence.