Les San Antonio Spurs ont déroulé une très belle partition pour leur première dans ces Playoffs NBA 2026. Victor Wembanyama et ses coéquipiers se sont imposés 111 à 98 face aux Portland Trail Blazers.

Les premières minutes du match entre les Spurs et les Blazers ont suffi à répondre à beaucoup d’interrogations autour de la jeune équipe de San Antonio. La plus évidente de tous : oui, cette équipe est prête à évoluer au plus haut niveau.

Stephon Castle a commencé très fort le match. Défendu par Jrue Holiday, l’un des meilleurs de NBA dans l’exercice, le sophomore a prouvé une fois de plus qu’il était déjà une star. Entre agressivité et contrôle du tempo, il a mené les siens à rapidement prendre une avance de plus de 10 points. Un matelas confortable conservé jusqu’à la mi-temps.

IL EST IN-JOUA-BLE 👽🔥

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Mais au début du troisième quart-temps, Scoot Henderson trouve de la réussite et les Blazers reviennent. Alerte de courte durée puisque des coups de chaud de Devin Vassell puis de Luke Kornet permettent aux Spurs de reprendre le large, cette fois définitivement.

Victor Wembanyama a brillé pour ses débuts en Playoffs. Ses 21 points en première mi-temps frisaient parfois l’insolence. Des contre-attaques en dribblant dans le dos, des tirs dans le corner après une course à la J.R Smith et des alley-oops à 6m du sol ont parsemé les 24 premières minutes. Plus discret au retour des vestiaires, il a su remettre un coup de rein au début de la dernière reprise pour devenir le joueur de l’histoire des San Antonio Spurs a avoir marqué le plus de points pour son premier match de post season.

🇫🇷 VICTOR WEMBANYAMA POUR SON 1ER MATCH EN PLAYOFFS NBA :

🔸35 POINTS

🔸5 rebonds, 1 passe, 2 contres

🔸13/21 au tir, 5/6 à 3-points (!)

Match ÉNORME de l’Alien qui a été monstrueux en 1ere mi-temps. Il a aussi eu un gros run dans le 4e QT.

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Portland n’a pas fait un mauvais match, Deni Avdija a bien commencé, Robert Williams III s’est battu en sortie de banc et Tiago Splitter a tenté régulièrement de s’adapter à l’attaque adverse, mais rien y a fait. Personne n’a vraiment cru à une victoire des Blazers, le déficit de talent semble tout simplement trop important.

1-0 pour San Antonio dans la série. Une première satisfaction, mais très loin d’être un aboutissement. Passer ce premier tour est une « obligation » pour les hommes de Mitch Johnson. L’ambition, elle, est encore beaucoup plus grande !