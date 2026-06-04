Victor Wembanyama a galéré dans ce Game 1, mis à mal par la défense des Knicks, il n’a jamais réellement su rentrer dans son match et devra impérativement faire mieux s’il veut que les Spurs aient une chance de l’emporter.

C’est peu dire que la première soirée de Wemby en Finales NBA fut compliquée malgré une introduction en grande pompe pour son baptême du feu, ainsi que la bénédiction des nonnes de San Antonio, une nouvelle fois présentes dans les tribunes du Frost Bank Center.

Wemby et les nonnes de San Antonio ont pris un moment avant le match 🙏 pic.twitter.com/EVPWVanIGy

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Sur le papier, il a pourtant bien garni sa feuille de stats avec 26 points, 12 rebonds et 3 contres, on pourrait alors se dire qu’il a accompli sa mission. Mais comme ces chiffres ne l’indiquent pas, il s’est fait malmener par Karl-Anthony Towns, qui a attaqué l’Alien exactement comme il le fallait, et qui n’a pas hésité à aller au charbon pour le bousculer, tout comme ses autres coéquipiers.

Le Game 1 de Wemby face aux Knicks :

26 points

12 rebonds

3 contres

Ne vous fiez pas à ces stats.

6/21 au tir

6 ballons perdus dont 1 au pire moment

2/9 à trois points

Victor est passé à côté, impact défensif toujours élite mais en attaque c’était cata. Vivement le Game 2. pic.twitter.com/XP9psiN3Rk

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A cette ligne de stats, flatteuse de prime abord, il faut ajouter un 6/21 au tir dont 2/9 de loin et 6 ballons rendus aux Knicks, qui lui ont empoisonné la vie, le forçant à jouer plutôt à l’extérieur. La raquette New Yorkaise était parfaitement verrouillée pendant que KAT s’écartait au maximum en attaque pour le forcer à sortir de la peinture et ainsi pouvoir l’attaquer en drive et le prendre de vitesse.

Si son impact défensif n’est toutefois pas remis en cause malgré quelques paniers concédés, c’est offensivement que l’Alien a péché aujourd’hui, ne parvenant jamais à trouver son rythme et semblant par moment aller à contre-courant par rapport à ce qu’il a déjà montré dans ces Playoffs.

Wemby va probablement finir meilleur marqueur des Spurs mais ne nous mentons pas : offensivement son match est vraiment pas bon.

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Son sursaut d’orgueil dans le quatrième quart-temps n’y changera rien, Victor Wembanyama est passé à côté de son premier match en Finales NBA, et pourtant il reste lucide. Le natif du Chesnay est conscient qu’il doit faire mieux et que sa prestation n’est pas à la hauteur d’un joueur de son calibre, comme il l’a déclaré directement après le match. Nul doute qu’il devrait trouver la solution pour peser davantage pour les Spurs.

« Je vais trouver la solution. J’ai été mauvais ce soir, c’est pas plus compliqué que cela. »

Victor Wembanyama

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Certes, ce n’est que le Game 1, mais il est primordial de se remettre la tête à l’endroit pour égaliser et prouver que ceci n’était qu’un accident. En tout cas, malgré un match en demi-teinte, Wemby garde des fans prêts à braver la sécurité du Frost Bank Center pour obtenir un selfie avec lui. La sécurité a d’ailleurs été encore plus lente que Tim Duncan (à la retraite) pour sortir le jeune effronté du parquet.

😭😭😭😭 ?!?!? Un fan qui entre sur le terrain pour prendre un selfie avec Wemby ??????! pic.twitter.com/5Wwy2Q2WNw

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