De’Aaron Fox à la dérive : 7 points à 3/13 au tir, une cheville ne suffit pas…

De’Aaron Fox est, comme souvent lorsque ça va mal, le joueur le plus critiqué des San Antonio Spurs après ce Game 1 face aux New York Knicks. Il faut dire que le meneur de jeu, qui semble atteint physiquement, est passé à côté avec 7 points à 3/13 au tir et un money-time catastrophique.

De’Aaron Fox est peut-être le symbole des risques du parcours sinueux de San Antonio pour arriver jusqu’en Finales. Pendant que les Knicks sont frais, les Spurs puisent davantage dans leurs réserves physiques après deux séries très compliquées face aux Wolves et au Thunder. Le meneur de jeu est lui touché à la cheville, ce n’est pas un secret, et ça explique sûrement en partie sa mauvaise performance lors de ce Game 1 des Finales NBA.

L’ancien des Sacramento Kings a eu un passage correct dans le second quart-temps avec deux paniers et une magnifique action pour décaler Julian Champagnie en toute fin de mi-temps, mais c’est à peu près tout. Sa ligne statistique est moche : 7 points, 4 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception et 3 pertes de balles à 3/13 au tir dont 0/4 à 3-points et 1/2 aux lancers-francs.

De’Aaron Fox tonight:

7 PTS

3/13 FGM

0/4 3PM

25.2% TS

“THE DYNASTY STARTS AFTER YOU, NOT WITH YOU” pic.twitter.com/pyMKrVZeFZ

— NBA Tour Dates (@NBATourDates) June 4, 2026

En prime, un dernier quart-temps assez douloureux à voir (aucun point, aucune passe, 0/2 au tir, 2 turnovers et 3 fautes dont une bête sur Mikal Bridges en 11 minutes). Mais Mitch Johnson est au moins autant à remettre en question pour avoir autant laissé son joueur sur le parquet là où un Dylan Harper très en forme n’a foulé le parquet que trois minutes sur cette période.

Bien sûr, De’Aaron Fox est plus expérimenté que le rookie et a un passif de joueur très clutch, mais au vu de la dynamique du soir et plus généralement d’une bonne partie des Playoffs, DH ne doit pas être traité comme un jeune joueur, il est prêt pour ces grands moments.

Dylan Harper, excellent cette nuit (16 points), n’a pas joué les 4 dernières minutes du match.

Les Spurs ont marqué seulement 5 points le reste de la rencontre… pic.twitter.com/dPPkwQsecX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 4, 2026

Beaucoup réclament ce matin une inversion de minutes entre les deux hommes et il sera intéressant de constater les choix du coach des Spurs pendant le Game 2 vendredi, mais ce qui est sûr c’est que pour que San Antonio brille, son renard doit largement relever la barre.