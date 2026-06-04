Si les mecs de New York ont remporté une belle bataille hier lors du Game 1 des Finales NBA, chez les filles aussi la Grosse Pomme est en fête. Nouvelle victoire du Liberty hier soir, avec – comme souvent – deux Françaises bien en vue !

Depuis le début de cette saison WNBA, Marine Johannes fait partie des meilleures shooteuses de la Ligue. Carton sur carton pour MJ, bien épaulée dans sa tâche par une autre meneuse française, Pauline Astier, qui nous lâche également une merveille de début de saison rookie. Hier soir ? Bang bang rebelote pour les deux crackinettes de New York. 15 points à 6/10 au tir dont 3/6 du parking pour Marine, 10 points et 5 passes pour Popo, et une sixième victoire cette saison pour NY, face au Toronto Tempo de Tima Pouye.

ROOKI3 🫡

Pauline Astier hits the three-pointer! She’s got 2 3PM now in the 3Q

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— WNBA (@WNBA) June 4, 2026



Dans l’autre match de la soirée, le Seattle Storm, toujours privé de Dominique Malonga, s’est incliné dans un duel de cancres face au Phoenix Mercury, emmenée par ses trois joueuses françaises Valeriane Ayayi, Noémie Brochant et Monique Akoa Makani.

Ce soir le Fever de Caitlin Clark reçoit Atlanta, et les Valkyries de Gabby Williams et Janelle Salaün auront un déplacement périlleux chez le Lynx de Minnesota. Stay tuned, les Françaises sont en pleine forme !