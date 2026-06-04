Tous les héros ne portent pas de cape. Si cette nuit Jalen Brunson ou encore Karl-Anthony Towns ont été les catalyseurs de l’attaque des Knicks et voient ce matin leurs stats leur faire honneur, un autre joueur de Mike Brown a lâché une masterclass tout en scorant… 3 points.

Josh Hart, c’est l’exemple parfait de ce mec que vous détestez jouer mais que vous rêvez en silence d’avoir dans votre équipe. Les Spurs ont affronté au tour précédent ce diable d’Alex Caruso, voici peut-être avec Josh Hart sa version améliorée, bien que moins portée sur le tir. Capable de défendre sur quatre postes, Josh Hart s’est parfois occupé personnellement de Victor Wembanyama cette nuit, et les stats finales de l’ancien étudiant de Villanova parlent pour lui, à défaut d’être celles d’un sniper.

3 points à 1/5 au tir, 15 rebonds, 6 passes et 4 steals en 27 minutes

Une présence de tous les instants en défense, le chien de garde parfait pour ses coéquipiers du backcourt Jalen Brunson ou Deuce McBride, pas de tir mais une activité incessante au meilleur des moments, ce que n’a pas hésité à faire remarquer son boss JB après le match :

🎙️ Jalen Brunson sur l’impact de Josh Hart… sans scorer (3 points) :

« Je peux pas l’expliquer. Il a un don pour ça, surtout dans les moments cruciaux. C’est tout à son honneur. » https://t.co/4hm5F16Zy9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 4, 2026



Sur ces Playoffs, Josh « Heart » tourne à 11,4 points, 8,6 rebonds, 4,6 passes et 1,8 steal, demeurant la véritable plaque tournante de la défense de Knicks désormais invaincus depuis 12 matchs. Si les Spurs veulent entrer dans leur série il va falloir freiner les assauts de Jalen Brunson, mais il va aussi falloir calmer la bête Josh Hart. Message envoyé, plus facile à dire qu’à faire cependant.