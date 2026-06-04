Les Finales NBA ont démarré tambour battant, et ce sont finalement les Knicks qui ont ramené ce Game 1 à la maison au terme d’une partie maîtrisée. Découvrez maintenant les notes de ce match, spoiler alert : certains ont pu prendre cher.

# San Antonio Spurs

Victor Wembanyama (4) : même s’il finit logiquement meilleur marqueur de son équipe, l’impression visuelle laissée n’est pas bonne de la part de Wemby, qui s’est parfaitement fait désamorcer par la défense des Knicks. Oui, nous aussi on trouvait que le démineur était déjà un jeu de merde à l’époque.

Julian Champagnie (6) : une première mi-temps de gros gourmand qui commande un brownie en dessert, une tarte aux fraises en plat principal et un tiramisu en entrée. En deuxième période par contre, c’est l’indigestion.

Devin Vassell (4) : ses shoots ne rentraient pas aujourd’hui, le comble pour un shooteur. Imaginez-vous seulement aller sur le trône alors qu’il ne vous reste que 2 feuilles de papier toilette…

Stephon Castle (5,5) : de l’énergie, de l’envie mais parfois trop de déchets dans son jeu, il fonce tête baissée dans le tas. Un match de running-back pour Stéphane Château.

De’Aaron Fox (3,5) :le Renard nous en a lâché un beau sur le parquet ce soir. Incapable de peser positivement sur le match, il nous a offert une ultime cagade dans le money-time. La prochaine fois, il prendra son Smecta.

Dylan Harper (7) : avec un prénom pareil, il avait 99% de chances de finir dans un obscur épisode de Confessions Intimes, il est tombé sur les 1% restants. Un jeu de vétéran alors qu’il a tout juste 20 piges. Lui tu lui parles pas d’âge.

Keldon Johnson (5) : un shoot de loin puis plus grand chose. Une soirée comme une autre à la fête foraine pour KJ.

Luke Kornet (3,5) : chaque intérieur qui l’a affronté ce soir a pu se nettoyer la vessie comme bon lui semblait. Dans ce Game 1, Luke Kornet a été l’urinoir le plus cher du monde .

Harrison Barnes (4,5) : parce qu’un type qui a probablement connu le sandwich Hummer, les Total 90 ou le Bigdil se fait forcément un peu vieux pour peser en Finales NBA.

Carter Bryant (4,5) : CB n’a pas chauffé aujourd’hui, CB était à découvert.

# New York Knicks

Karl-Anthony Towns (8) : et si La Rvfleuze avait raison dans ses paroles « J’arrive en MVP, Karl-Anthony Towns » ? Le pivot Dominicain a sorti le match parfait pour les Knicks, tant offensivement que défensivement, et a bien bousculé Wemby. Voilà pourquoi les chats sont les meilleurs animaux du monde.

OG Anunoby (6,5) : est difficilement rentré dans son match, mais sa défense fait toujours du bien aux siens. Il a ensuite sorti des actions très importantes et n’a pas tremblé dans les dernières minutes. OG n’était pas en Game 1 mais en date Tinder ce soir.

Mikal Bridges (6) : toujours relou à attaquer, relou à défendre, sévit la nuit sans trop faire de bruit mais pique bien comme il faut. Oui, Mikal Bridges est un moustique.

Josh Hart (7) : capable de se battre contre son propre clébard pour rapporter le bout de bois ou la balle de tennis, Josh Hart a mis en avant ce leitmotiv encore ce soir. Il s’est arraché sur tous les ballons possibles et imaginables.

Jalen Brunson (8,5) : d’abord blessé au genou puis à la cheville, on n’a jamais vu quelqu’un aussi amoché depuis BSD après son combat contre Moicano. Pour autant, Brunson a serré les dents, a sorti de grandes actions et a tout donné. Une sacrée résilience, et une sacrée brouette en fin de match aussi.

Landry Shamet (6,5) : on dirait qu’il manque de calcium mais ses shoots ont fait du bien, une réussite au tir bien plus régulière que sa barbe.

Miles McBride (5) : même si les shoots ne rentraient pas forcément aujourd’hui, son impact sur le match est plus important que de simples stats. Un bel intérim quand Brunson était sur le banc pour soigner ses bobos.

Mitchell Robinson (5,5) : blessé au doigt, il a fait une entrée convaincante en relai de Charles-Antoine Villes, Mitch doit juste éviter les lancers et tout se passera bien pour lui et son équipe .

Jose Alvarado (6) : une entrée en jeu de méchant dans le film, pour faire mal aux Spurs quand il était appelé à la rescousse. Grand Theft Alvarado était en mode Trevor Philips ce soir.

Jordan Clarkson (4) : il entendait représenter les Philippines pour ces Finales NBA, mais sur ce Game 1, il a plutôt représenté mon oncle Philippe. Une entrée malaisante et pleine d’alcool, le trou normand mais au Texas.